Vetusta Morla anuncia un receso temporal: "Queríamos decirlo ayer pero alguien nos contraprogramó"

La banda Vetusta Morla ha anunciado este jueves que se tomará un "receso" y prevé volver a unirse en 2026, tras terminar con su gira veraniega. "Ayer os queríamos compartir esto, pero alguien nos contraprogramó", ha bromeado el grupo en redes sociales en referencia a la carta de Pedro Sánchez sobre su parón para valorar si sigue siendo presidente, cuyo formato han emulado.

"Hace aproximadamente un año, en el tramo final de la gira de Cable a tierra, los seis tomamos la decisión de hacer un receso. No habrá gira de dos años como solemos hacer, no habrá grandes espacios ni conciertos de Navidad. Si todo va bien volveremos a juntarnos en 2026", ha señalado el grupo.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

En este sentido, Vetusta Morla asegura que el nivel de exigencia musical y extra musical es "en ocasiones enfermizo". "Necesitamos apartarnos para fortalecernos. Es una cuestión de salud", apunta el grupo, que añade se intentan proteger día a día de la "picadora" humana que es la industria y lo que le rodea.

Además, la banda añade que a finales de mayo saldrá su nueva disco, Figurantes, que afirman que ha llegado "con el sigilo de los que no se esperan protagonistas y pasan desapercibidos". "Sin planes alrededor, sin más estrategia que la de compartir lo que te emociona. No habrá tirabuzones ni fuegos de artificio. No habrá videoclips ni exclusivas. Pero sí canciones que parten la patata, al menos a nosotros, y que merecen la pena ser compartidas en directo", ha indicado.

Próximamente, según señala Vetusta Morla en el comunicado, compartirán un último adelanto de una canción que se llama ¡Ay, Madrid! "Hasta entonces, veremos la acción desde otros lugares, empujaremos en otros proyectos, dedicaremos el tiempo a disfrutar y cuidar de nuestra gente, poner más lavadoras. En definitivas, vivir y disfrutar de la vida", concluyen el comunicado.