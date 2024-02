El futuro del directo en plataformas: ¿más diversidad para elegir o vuelta a la tele tradicional?

Cuando se anunció que Prime Video emitiría en directo una nueva edición de Operación Triunfo algunos se mostraron escépticos sobre si el concurso musical tendría éxito en una plataforma de streaming. Esta semana, después de conocerse la victoria de Naiara, se ha confirmado que habrá una nueva edición y el éxito del programa, que se ha convertido en un fenómeno en redes cada lunes, es evidente.

Operación Triunfo ha sido la primera emisión en directo para Prime Video España, pero todo apunta a que no será la última ya que las retransmisiones a tiempo real están convirtiéndose en una nueva vía para las plataformas para intentar diversificar su contenido. De hecho, el próximo 3 de marzo Netflix emitirá en directo un partido de exhibición entre Rafa Nadal y Carlos Alcaraz bautizado como El Slam de Netflix que servirá de ‘prueba’ para incorporar en España nuevos contenidos en el futuro.

“Creo que se están lanzando al directo fundamentalmente porque lo que les permite es generar un evento en torno a eso”, explica Elena Neira, profesora de los estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la UOC y autora de Streaming Wars. “Al final en las plataformas bajo demanda la confección de la parrilla se la hace un poco el usuario a medida —por supuesto con la participación de los algoritmos— pero en el momento en el que tienes una emisión en directo ya puedes construir un evento en torno a ese contenido, con independencia de que luego lo puedas ver bajo demanda”, destaca.

Neira cree que estas emisiones son una manera de “reforzar la relevancia”, además de identificar a “aquellos usuarios que sean mucho más activistas con determinada programación” y, fundamentalmente, “ofrecer un atractivo más para tener contratada la plataforma”. Algo especialmente relevante si se tiene en cuenta la oferta cada vez mayor de plataformas.

Para Javier Mateos, Investigador Posdoctoral del Dpto. Periodismo y Comunicación Global de la Universidad Complutense de Madrid, el éxito del directo en las plataformas dependerá del tipo de contenido. “Por ejemplo, Operación Triunfo o similares son productos que se ha observado que la gente los sigue precisamente porque son en directo”, señala el experto, que valora que en esta nueva edición se haya adelantado y reducido el horario, al contrario de lo que sucedía en TVE o Telecinco.

“También está documentado que la gente sigue este tipo de programas fundamentalmente utilizando las redes sociales. Precisamente por la conversación en los medios y en las redes sociales se observa que están siguiendo y que les gusta el hecho de que sea una entrega semanal en directo. Si Operación Triunfo hubiera emitido las galas a la vez habría tenido mucho menos seguimiento”, añade Mateos.

¿Una vuelta a la televisión convencional o una estrategia para diversificar?

Los esfuerzos para incluir las emisiones en directo en las plataformas y la puesta en marcha de nuevas suscripciones más baratas con publicidad han hecho debatir sobre si servicios como Netflix, HBO, Prime Video o Disney+ están transformando su modelo hacia uno más cercano al de la televisión convencional.

“Es curioso que nadie se lo haya planteado con los directos de YouTube, de Twitch o de Instagram”, bromea Elena Neira, que cree que estas emisiones son una pieza más dentro de la oferta de entretenimiento de las plataformas. “Están incluyendo publicidad y todo el mundo está viendo en estos movimientos como un camino muy marcado hacia convertirse en una televisión, pero yo lo creo que están haciendo las plataformas es mejorar el formato televisivo”, asegura.

Es algo en lo que coincide Javier Mateos: “Si en los canales lineales se iba hasta las tres horas de duración, aquí son emisiones de 70 minutos. Los ‘personajes’ que presentan estos programas son populares para la gente que ve también la televisión generalista, como Chenoa en el caso de Operación Triunfo”. Además, el investigador cree que se están “utilizando narrativas de la ficción”. “Por ejemplo el narrador funciona de manera distinta, no es tanto el presentador que dice ‘ahora canta tal’, sino un narrador como tal. Incluso el planteamiento visual y el tono está adaptado a las plataformas. Es también lo que hicieron con Dancing with the stars, que Disney+ emitió en directo en Estados Unidos”, explica Mateos. Otro ejemplo de adaptación de la tele convencional al streaming, aunque sin emisión en directo, es la traslación del universo Sálvame a Sálvese quien pueda en Netflix.

Para el investigador, las plataformas “están tomando de la televisión convencional algunos programas y los están adaptando”, y sí considera que esta nueva tendencia hacia el directo sí es “una especie de bofetada a estos directivos de las plataformas que decían que la televisión convencional desaparecería en los próximos cinco años”. Además, Mateos ve una similitud entre esta estrategia y los canales de pago habituales en Estados Unidos.

“Es la fórmula que por un lado te ponían una ficción muy cuidada y al mismo tiempo te ofrecían el partido de la NBA. Sin duda pueden coexistir. Es raro la persona que solo ve un canal. La mayor parte de la gente tiene acceso a varias plataformas, se comparten contraseñas, se invita a gente a ver a casa... Está acreditado que sí, que pueden coexistir, y creo que se tiende hacia ahí”, asegura el investigador.

Además, Neira cree que “en el caso de los directos lo que están buscando es ofrecer contenidos interesantes, contenido con gancho, para emplazar a la gente a ver ese contenido en ese momento”. “Uno de los grandes problemas que tienen las plataformas es conseguir que la gente vea cosas, porque hay demasiado, entonces esto es una estrategia más, que no creo que busque grandes cifras de consumo sincrónico, sino crear un evento e identificar a un tipo de público muy concreto”, asegura la profesora.

Uno de esos eventos podría ser la watch party de La sociedad de la nieve que se emitirá este sábado a las nueve de la noche y de manera simultánea en otros países. Se trata de un visionado simultáneo para celebrar el éxito de la película de J.A. Bayona en el que, después de la cinta, se proyectarán escenas detrás de las cámaras nunca vistas hasta ahora y se charlará sobre algunas anécdotas del rodaje.

Las retransmisiones en directo, como la de Operación Triunfo o de la gala SAG este sábado en Netflix, también han abierto una reflexión sobre si los espectadores han abandonado la idea del maratón y de consumir varios capítulos de una serie de golpe. Para Neira no tiene por qué ser así y “lo que la gente agradece es tener la posibilidad de elegir”.

“Al final es que la diferencia es que en la parrilla de televisión tienes una programación que hace una persona y que tú sabes lo que emiten a cada hora y tienes un puñado de canales entre los que escoger, y en el caso de una plataforma de streaming ese flujo de programación no existe, te lo tienes que configurar tú o te lo que configuran los algoritmos. Lo que ocurre es que cuanto más contenido, está demostrado estadísticamente, más difícil nos resulta elegir, entonces lo que están buscando son palancas para que la gente tenga experiencias de usuario satisfactorias y no se frustren cuando entren en la plataforma”, asegura.

Además, tal y como explica Javier Mateos, el capítulo o la emisión semana permite estirar más un contenido y que más espectadores se sumen durante las semanas o meses que dura. “Produce mayor novedad durante más tiempo. Primero la presentación, luego el final, y van extendiendo su protagonismo en redes, en medios. Para la lógica de las redes también va perfecto, como ha sucedido con OT. Ir emitiendo galas semanalmente hace que la gente se sienta acompañada”, apunta.

Los derechos deportivos, el siguiente paso

Además de diferentes tipos de programas y concursos, la emisión en directo abre la puerta a retransmisiones de espectáculos musicales o, especialmente, eventos deportivos. Es el caso del partido entre Nadal y Alcaraz que se emitirá a las 21:30 españolas desde Las Vegas en un duelo que reunirá a dos de los grandes tenistas españoles de la historia.

Cabe destacar que se trata de un partido único, pero podría abrir la puerta a otro tipo de competiciones con citas recurrentes como ya sucede en Estados Unidos. "Lo que más se ve en Estados Unidos es el partido de fútbol americano de los jueves por la noche y ahora tiene los derechos Prime Video", pone como ejemplo Mateos, que recuerda que las retransmisiones deportivas generan mucho dinero.

"Apple TV se ha gastado un pastón en comprar la liga del cricket de la india. Si están invirtiendo en deportes es porque claramente esto siempre ha sido muy rentable. Ahora se especializan en un evento de uno o dos días, porque una liga quizás sería mucho, aunque terminarán entrando", vaticina el investigador.

Es algo en lo que coincide Neira, pero lo ve como una opción a largo plazo ya que las plataformas tienen que seguir probando con eventos como el de Nadal y Alcaraz. "Con estas retransmisiones en directo las plataformas están haciendo un test técnico, están viendo cuál es solvencia tecnológica para soportar muchos streams simultáneos y muchos lo están viendo como la antesala de asegurar derechos deportivos. Es quizás la gran barrera que queda", asegura la autora.

"Va a ser un game changer a otro nivel porque los derechos deportivos son muy caros. Los precios no creo que vayan a subir de manera generalizada pero quizás ponen una especie de pase como el que tiene la NBA con el que pagas para acceder a la competición, pero tendrían que escalar mucho sus bases de clientes para que fuese rentable, incluir publicidad", explica Neira sobre cómo podría darse el paso en un futuro. Como dice el refrán, en la variedad está el gusto.