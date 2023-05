Halle Bailey: así es la nueva protagonista de 'La sirenita'

¿Para qué? Es la pregunta que se hacen algunos espectadores desde que Disney comenzara a adaptar algunos de sus clásicos al formato live action, es decir, en carne y hueso. Después de El rey león, Mulán o La bella y la bestia, este viernes llega a los cines La sirenita protagonizada por Halle Bailey, que es el descubrimiento de la película.

La actriz y cantante ha tenido que enfrentarse a comentarios racistas desde que se anunció que interpretaría a Ariel. Desde algunos sectores conservadores se puso el grito en el cielo porque la sirena fuera negra, pero lo cierto es que Bailey ha recibido el aplauso unánime de la crítica y el público, además de agotar las nuevas muñecas de Ariel con su color de piel y su melena pelirroja trenzada.

"Está claro que Halle tiene esa rara combinación de espíritu, corazón, juventud, inocencia y sustancia —además de una voz gloriosa—, todas cualidades necesarias para interpretar este icónico rol", declaró el director Rob Marshall defendiendo la elección de la actriz. Jodi Benson, la actriz que puso voz a Ariel en la cinta original también salió en defensa de Bailey: "El espíritu del personaje es lo que importa".

En estos últimos días, Bailey ha confesado que haber tenido una sirenita negra en su infancia le “habría cambiado la vida”. La película, donde comparte elenco con Jonah como el príncipe Eric, Javier Bardem como Tritón y Melissa McCarthy como Ursula, es especial para ella no solo porque supone su primer gran papel en el cine sino porque Ariel era su princesa favorita cuando era pequeña.

La actriz también ha defendido en las últimas semanas los cambios respecto a la cinta original, que se estrenó en 1989, y que también han generado cierta controversia. En esta adaptación, Ariel tiene más protagonismo para desbaratar el plan de Úrsula y se centra más en lo que la une con el príncipe Eric más allá de la atracción y la fascinación por los humanos. Rob Marshall, director de cintas como Chicago o Memorias de una Geisha, dedica parte del metraje a mostrar cómo ambos están atrapados en sus mundos y sienten curiosidad por explorar lo que hay más allá de lo que han conocido toda la vida.

La Ariel de Halle Bailey transmite inocencia, curiosidad y convicción al mismo tiempo, por lo que el personaje va más allá de una princesa en apuros que está desesperada por conquistar al príncipe Éric.

Sus inicios y el dúo musical con su hermana

A pesar de que para el gran público Bailey se ha dado a conocer con La sirenita, la joven de 24 años lleva más de una década trabajando tanto en la interpretación como en la música. Desde bien pequeñas, Halle y su hermana Chloe, comenzaron a escribir sus propias canciones con la ayuda de su padre –que también ejerce como manager— y a aprender a tocar instrumentos a través de YouTube.

Chloe y Halle Bailey, en la fiesta Vanity Fair de los Oscar 2023 Getty Images for Vanity Fair

Fue precisamente la plataforma de vídeos lo que las hizo despegar y poder tener una carrera en la música. En 2011 Halle y Chloe lanzaron un canal en el que cantaban las versiones de canciones conocidas y en diciembre de 2013 decidieron compartir su versión de Pretty Hurts, uno de los éxitos del disco homónimo de Beyoncé.

El vídeo de la versión se viralizó y llegó hasta la propia Beyoncé que se fijó en las hermanas y en 2015 las fichó con su productora y discográfica, Parkwood. A partir de entonces, las Bailey comenzaron su andadura con el dúo Chloe x Halle y lanzaron la grabación The Two of Us (2017) y dos discos: The Kids Are Alright (2018) y Ungodly Hour (2020). Con su trabajo consiguieron varias nominaciones a los Grammy.

Además de ir haciéndose un hueco en la industria musical, Bailey también dio sus primeros pasos en la interpretación antes de fichar por Disney. La actriz y cantante tuvo un papel secundario en la comedia Grown-ish.

Halle Bailey, en la première de 'La sirenita' en Los Angeles Getty Images

Otra potente adaptación musical en el horizonte y un disco en solitario

Después del torbellino de promoción de La sirenita, Bailey tiene varios proyectos por delante como el thriller The line, que se anunció este mismo año y donde compartirá protagonismo con Angus Cloud (Euphoria). En Navidad la actriz estrenará una nueva adaptación de El color púrpura, en este caso musical.

Además, Bailey confirmó en abril a la edición británica de Vogue que está trabajando en su primer disco en solitario. La artista ha asegurado que el tema central del álbum es “la independencia” y que se ha inspirado en sonidos de jazz y grunge. Todavía no se conoce fecha de lanzamiento, pero a juzgar por las buenas críticas tras La sirenita el éxito de Halle Bailey parece que solo acaba de comenzar.