Así suena y esta es la letra del himno del Celta de C. Tangana 

Se venía rumoreando desde hace meses y, por fin, este viernes se ha hecho público. C.Tangana ha sido el encargado de componer el himno del centenario del Celta de Vigo. Pucho ha titulado la composición Oliveira Dos Cen Anos y ha elaborado una composición coral contando con los sonidos tradicionales y locales, así como con los cánticos propios del estadio de fútbol.

"Ha sido un regalo para mí esta oportunidad. Mi padre se fue de esta tierra para Madrid, y para mí poder honrar públicamente su legado y lo que él me ha transmitido es muy emocionante", ha asegurado el artista en la presentación del tema en el Teatro Afundación de Vigo.

Para esta canción, Pucho ha contado con la colaboración de artistas locales como La Coral Casablanca, Xisco Feijoo, As Lagharteiras, Lilaina o Sime de Keltoi, que le han ayudado en la producción e interpretación del tema. "Todos cantan e interpretan mejor que yo", ha señalado el artista que ha asegurado que no quería que el himno no fuese "del celtismo".

"Espero que dentro de muchos años esta canción pertenezca al club y nos olvidemos de quién la ha hecho y cuando porque es de todos y de siempre, como el Celta", ha recalcado en la presentación.

El vídeo ha sido grabado en la Ría de Vigo, con especial protagonismo de las bateas, de la Isla de San Simón o del puente de Rande, así como de la afición del club.

Puedes leer aquí la letra completa del himno:

"Creo que estou namorado dos teus ollos azuis

Son coma a cor do ceo cando se apartan as nubes

Nesa beleza celeste pérdome cando te miro

Que fácil é confundilos coas ondas do mar de Vigo

Conto cada día da semana para que me deas esa morte

Conto cada día da semana, sei que este domingo vou ter sorte

Non sei se podo vivir sen ti, pero iso éme igual, non o quero probar

Cada vez que mires atrás, sempre hei estar aquí

Sempre Celta, un escudo no meu peito

Sempre Celta, oliveira dos cen anos, cría raíces de prata

Tomar amores non custa, olvidalos si que mata

Eu non os quero esquecer

Na ledicia son celeste, celtista no padecer"