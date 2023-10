José Luis Moreno declara ante el juez: "La única mordida es el éxito"

A pesar de quedar en libertad bajo fianza, José Luis Moreno sigue enfrentándose a los cargos de estafa, blanqueo, asociación ilícita, falsificación de documentos, insolvencia punible y delitos contra la Hacienda Pública dentro del 'caso Titella'.

El productor declaró ante la Audiencia Nacional el pasado 27 de septiembre y ahora el programa de Cuatro Código 10 ha emitido en exclusiva la declaración de Moreno. En ella, niega en todo caso las acusaciones y defiende su inocencia.

"No sé si existiría en Medicina, como médico soy, el término de 'muerte en vida'. Eso es lo que soy. Ahora mismo soy un zombie. No me ofendan más, por favor. Se lo voy a rogar... La única mordida es el éxito", señala Moreno. "Yo no he hecho nada pequeño. He visto que lo pequeño no gusta. He podido hacer algo muy cercano como era Matrimonios, pero pequeño no", añade.

Además, durante su declaración, el productor se enfrentó en varias ocasiones al juez, que le pidió que no interrumpiera las intervenciones de los letrados. "Si no recuerdo tendré que interrumpir, ¿no?", se defiende Moreno. "Tendrá usted que interrumpir si yo le autorizo a ello, ¿de acuerdo?", le responde el juez.

En las palabras emitidas por el programa se ve cómo el productor carga contra la Guardia Civil, calificando sus acusaciones de "mentira de principio a fin". "[Es] tan grave, que habría que saber si es incompetencia, que espero que no, porque tengo un respeto a las fuerzas del Estado enorme, porque me han ayudado en muchas ocasiones, o si no hay cuestiones oscuras que habría que esclarecer", apunta.

También acusa a Rosa María Mateo, expresidenta de RTVE, de tenerle especial animadversión. "Cambia la presidencia. Entra Rosa María Mateos, que como esto es un billar, es vecina mía [...] Parece ser que tiene una animadversión porque lo hemos visto en las reuniones de vecinos y en todas partes, que es un poco raro porque nosotros contratamos mucho al marido, pero la animadversión existe y nada más entrar me llegó, bulo o no bulo: ‘A Moreno ni agua", señala.

La 'Operación Titella', "marioneta" en catalán y desarrollada en diversas provincias en junio de 2021, supuso el desmantelamiento de una supuesta red internacional de estafadores que contaba con más de 700 sociedades con las que supuestamente defraudaron más de 50 millones de euros.

Uno de los primeros arrestos fue el del productor y ventrílocuo José Luis Moreno, en su vivienda de la urbanización Monte Encinas, en Boadilla del Monte (Madrid).

El registro de su propiedad se prolongó durante once horas y a este le siguió otro en una de las sedes de su productora en la localidad madrileña de Moraleja de Enmedio, y también en una de sus oficinas.

En estos registros en Madrid, la Policía se incautó de 200.000 euros en efectivo y 400.000 en pagarés, de los que 4.000 euros en metálico fueron hallados en su domicilio; también de una máquina de contar dinero, según indicaron a Efe fuentes de la investigación.