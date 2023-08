La historia del guitarrista de Queen y su fichaje por la NASA

"Here we are, born to be kings", comenzaba a entonar Freddie Mercury. Y, mientras dejaba claro que ellos eran "the princes of the Universe", el resto de la banda comenzaba a tocar. Desde su segundo plano, asumiendo que el rol protagonista ya lo interpretaba el frontman de la banda, Brian May custodiaba la melodía. Sin embargo, él siempre ha estado mucho más cerca del espacio exterior que su compañero.

El guitarrista de los míticos Queen ha colaborado con la NASA en más de una ocasión compartiendo sus conocimientos de astrofísica para algunas de sus misiones. El músico se licenció en Física y Astronomía durante la década de 1960, pero su carrera junto a la banda británica le impidió terminar su doctorado. Así que, unos 30 años después -en 2007- hizo lo propio. Desde entonces, se dedica a la ciencia.

Su colaboración con la NASA, sin embargo, no llegó hasta años más tarde. En 2017. Pero esta historia se remonta a 2016, cuando la agencia estadounidense envió a la nave OSIRIS-REx al asteroide Bennu. El objetivo de la misión no era otro que mantener el aparato dos años en la órbita del astro y usarlo para recoger una muestra que examinar en la Tierra en septiembre de este mismo año, en 2023.

Es en esta parte de la operación en la que toma parte May. El jefe de la misión, el profesor de Ciencias Planetarias y Cosmoquímica en el Laboratorio Lunar y Planetario de la Universidad de Arizona Dante Lauretta, le pidió al guitarrista de Queen que ayudara al resto de expertos a determinar el mejor lugar en el que tomar la muestra.

Uno de los divulgadores más populares

Fruto de todo el trabajo que el guitarrista elaboró en este proyecto, nacieron el estudio científico Formación de colisión de asteroides en forma de trompo e implicaciones para los orígenes de Ryugu y Bennu, disponible en la revista Nature, y un libro de unas 200 páginas. El tomo en cuestión recoge información e imágenes que May capturó del asteroide, algunas en tres dimensiones.

Y esta no ha sido su única colaboración. Con el paso de los años, el guitarrista se ha convertido en uno de los divulgadores de la agencia más populares. De hecho, se sirve de su perfil en Instagram para compartir algunos avances en materia astronómica. Por ejemplo, lo hizo cuando en enero de 2019 la NASA publicó la, por lo menos entonces, primera imagen del mundo más lejano visitado por la humanidad.