Cuenta que no bebe alcohol cuando sale y lo que le suelen decir es preocupante

La creadora de contenido Ariadna Daguerre (@ariiadna_dg) ha utilizado con su cuenta de TikTok para generar un debate y abrir unos cuantos melones sobre varios temas que le preocupan.

En el vídeo, la usuaria de TikTok empieza describiendo la presión social que sufre por no beber alcohol ni fumar cuando sale de fiesta, lo que hace que siempre la califiquen como una persona "rara".

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

"Nunca ha probado el vaper, ni la cachimba ni el cigarro porque son cosas que no me llaman la atención. Lo que no entiendo es por qué cuando lo digo automáticamente la gente reacciona como si tuviese un extraterrestre delante", ha censurado Daguerre.

Además, ha contado que al comunicar esta información la gente que está en ese contexto con ella siempre le empieza a hacer preguntas como si es una persona que sale de su casa, si va de fiesta o que qué hace para no aburrirse en las fiestas.

"Me da muchísima pereza cada vez que conozco a una persona escuchar siempre lo mismo", ha criticado la creadora de contenido, quien ha asegurado que tiene que vivir la misma conversación una y otra vez cada vez que se encuentra en este tipo de situaciones.

En relación a estas dudas, la usuaria de TikTok ha aclarado que sí que sale de fiesta, pese a no hacerlo todos los fines de semana, y que es algo de lo que disfruta mucho sin necesidad de beber alcohol.

"Me me lo paso súper bien, y sin necesidad del alcohol, cosa que la gente ve súper rara. Pero vamos a ver, qué tendrá que ver una cosa con la otra, es que es algo que no entiendo. Es un tema que me toca un poco la moral ya, la verdad", ha explicado.

Asimismo, ha planteado otra situación que la hace sentirse extraña, y es el hecho de haberse liado con pocas personas a lo largo de su vida, con sus 21 años, o no haber tenido una relación seria.

"Me he liado con gente que puedo contar con los dedos de una mano, y me sobran dedos, y nunca me he metido en una relación, porque cuando lo haga quiero estar segura de ello, algo que la gente también ve súper raro", ha explicado Daguerre.

Para finalizar, ha reprochado que hoy en día se han normalizado estos comportamientos como habituales y que si no los sigues te califican como "una persona rara", haciéndote sentir diferente por no hacer lo mismo.

En este sentido, ha subrayado que ella no tiene ningún problema con la gente que necesita beber para pasárselo bien o con quienes se lían "con quien les da la gana", ya que le parece "fenomenal" porque "cada persona es un mundo y hay gente que lo necesita y otra que no".