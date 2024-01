'La Mesías' y 'Robot Dreams' triunfan en unos Feroz marcados por las denuncias contra Carlos Vermut

La Mesías, en la categoría de Series, y Robot Dreams, en la de Películas, han sido las triunfadoras esta noche de los Premios Feroz, que otorga la prensa especializada y que se han desarrollado en una gala con apenas alusiones a las acusaciones de violencia sexual contra el director Carlos Vermut desveladas en una investigación de El País.

La Mesías, de Los Javis, ha recibido el galardón de Mejor serie dramática y otros cinco galardones, mientras que Robot dreams, de Pablo Berger, se ha alzado con el de Mejor película de comedia y otros dos galardones. La sociedad de la Nieve, de J.A. Bayona, se ha llevado dos galardones, mientras que 20.000 especies de abejas ha recibido el Feroz a Mejor película dramática.

La gala, celebrada en el Palacio de Vistalegre de Madrid, ha sido presentada por Brays Efe y Coria Castillo. Al inicio de la gala de los Premios Feroz, la presidenta de la Asociación de Informadores Cinematográficos de España, María Guerra sí ha hecho alusión a las acusaciones en su discurso en el que ha advertido de que los abusos "no solo están en el cine" sino que están en "la sociedad".

María Guerra ha recordado la agresión que sufrió la actriz Jedet en la fiesta posterior a los premios el pasado año 2023, y ha reiterado que la asociación "está siempre con las víctimas". En todo caso, ha celebrado la coincidencia de la publicación de la investigación sobre Vermut con la celebración de los premios.

Por otro lado, ha reivindicado "condiciones laborales dignas" y ha recordado a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, presente en la gala, que "no se olvide de la prensa", un sector que Guerra considera que "expulsa a los jóvenes".

Durante la recogida del último premio a La Mesías, Javier Calvo ha revelado que de pequeño decidió no tener emociones. "Hubo un corte y decidí no sentir las cosas; no me emocionaba, no lloraba, era incapaz de sentir nada por la humillación, por intentar hacer ver que no pasaba lo que me estaba pasando y el cine y las series y la ficción me hicieron volver a emocionarme", ha señalado Javier Calvo al recoger el último galardón de la noche.

Mientras, Estíbaliz Urresola, premiada por 20.000 especies de abejas en una gala de casi tres horas, ha agradecido el premio a las familias que han compartido su "intimidad". "Hay muchos cachitos de todos ellos en la película", ha señalado, antes de reivindicar "un mundo en el que entren todes".

El Premio a Mejor Película de Comedia, ha ido para Robot dreams. "Gracias Feroz por no separar las categorías y reconocernos como mejor comedia y no animación", ha elogiado Berger.

La Mejor dirección de película ha sido para J.A. Bayona por La sociedad de la nieve, que ha elogiado que la cinta, que como ha asegurado ha visto ya más de 100 millones de personas en todo el mundo y 400.000 han acudido a las salas en España, se ha hecho en España y en español. "No me lo esperaba, no tengo nada preparado. Doy las gracias a los supervivientes que me dejaron contar su historia, sin ellos no estaría aquí. Me han dado su vida para que la contara, espero haberlo hecho bien", ha comentado.

En categoría de largometraje, los Feroz han premiado a mejor actor protagonista a David Verdaguer por Saben Aquell; a Malena Alterio por su papel en Que nadie duerma, que ha agradecido a la organización las buenas palabras hacia la cinta porque su madre se ha "chuleado mucho". "Os lo agradezco. Es un orgullo estar en esta gymkana con las nominadas a mejor actriz", ha celebrado.

Asimismo, también se ha galardonado a La Dani que ha recogido el premio a Mejor Actor de Reparto y que ha recalcado que "no siempre se sintió orgullosa de quien era" y considera que el premio es un reconocimiento a "todas las mariquitas, todas las lesbianas, todas las plumas, a las transexuales y a las raras". Por su parte, Patricia López ha recibido el Premio a Mejor actriz de reparto por '20.000 especies de abejas'.

También en esta categoría, se ha galardonado con el premio Mejor Guion de Cine a Sebastián Vasquez y Alejandro Rojas por Upon Entry (La Llegada) y en la recogida del premio Vasquez ha pedido "el cese al fuego en Palestina", mientras que animaba a "recibir con los brazos abiertos a las personas que necesitan pasar una noche tranquila".

Apoyo unánime a las víctimas

Durante la alfombra roja, varias actores y cineastas de la industria sí que han mostrado su "apoyo" unánime a las presuntas víctimas de Carlos Vermut, a preguntas de los medios de comunicación.

"Me parece bien que se abra la puerta a hablar de ello. No hay que callar ante esto. No hay que callarse por miedo", ha asegurado este viernes el presentador y actor Berto Romero.

Al respecto, la directora Isabel Coixet, nominada a Mejor dirección por Un amor, ha asegurado que la industria audiovisual vive un buen momento porque "mira de frente a las cosas" y lamenta que "ahora muchas personas se preguntarán por qué las víctimas no se fueron.

"Nadie quiere tener el estatuto de víctima porque es una mierda. En el momento en el que una persona abre la boca para decir que eres una victima te conviertes en ella y eres doblemente vulnerable. Tienes que dar muchas explicaciones y nadie quiere eso", ha manifestado.

A la gala también ha acudido el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que ha mostrado su "apoyo" a las tres víctimas y ha asegurado que desde el departamento que dirige trabajarán para lograr una "cultura segura", tras las acusaciones de violencia sexual a Carlos Vermut. "Siempre hay que poner los testimonios en el centro y acompañarlas en todas las decisiones que quieran tomar", ha afirmado.

También ha acudido a la cita la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha solidarizado con las víctimas y ha recalcado que "España está harta de violencias machistas". "Este país es mucho mejor que todo esto", ha sentenciado Díaz.

La actriz Maria Botto ha señalado la importancia de que el "#metoo" haya llegado a España y ha celebrado que "las cosas están cambiando".

En este sentido, la productora María Zamora ha agradecido a las víctimas que "hayan alzado la voz" y confía que esto ayude a que "otras se sientan animadas a darlo". "Hay que tomar conciencia de pequeños patrones que hay en nuestra sociedad y también en nuestra industria que son muy evidentes", ha reivindicado.