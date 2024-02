Le piden a Amaia un consejo para Nebulossa en Eurovisión y su respuesta no puede ser más Amaia

La cantante Amaia Romero tripite en los Premios Goya en esta 38ª edición, que en esta ocasión se celebra en Valladolid. Actuó en 2019 junto a Rozalén y Judit Neddermann y en 2020 en un homenaje a Marisol. Este año, de la mano de los Javis, presentadores de la ceremonia junto a Ana Belén, volverá a deleitar con su voz.

Durante su paso por la alfombra roja los periodistas le han preguntado por su opinión sobre la canción Zorra, de Nebulossa, que representará a España en Eurovisión 2024 y cuyos título y letra han despertado una intensa polémica en la última semana.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

"Me parece superdivertida, la verdad", ha afirmado, como recoge El País. "Me parece muy guay ella". A continuación, le han pedido un consejo para Nebulossa, puesto que ella ya fue a Eurovisión en 2018 junto a Alfred con el tema Tu canción.

"Pues mira, es que yo no sé qué consejo dar para Eurovisión porque no me acuerdo muy bien de lo que hice, la verdad", fue su sincerísima respuesta.