Madonna y Britney Spears 'se cuelan' en la gala de los MTV VMAs

Los MTV VMAs se han convertido en todo un homenaje de la cultura pop. Y, aunque su origen sea para reconocer al mejor videoclip del año, ha ido evolucionando en toda una fiesta de la música. Algunos de los momentos más icónicos de la era dorada de la MTV lo protagonizaron artistas como Britney Spears y Madonna —recordemos el icónico beso entre ambas—, por lo que varias de las artistas presentes este 2024 han querido hacerle un guiño.

Una de las más reconocibles ha sido Sabrina Carpenter, que ha ganado el premio a mejor canción del año por Espresso, que apareció en la alfombra roja con el vestido del diseñador Bob Mackie que llevó Madonna en los Oscar de 1991 y que precisamente ella misma le envió.

"Madonna siempre me ha apoyado muchísimo. Le llegó el mensaje de que quería hacer un look suyo esta noche, debido a todas las comparaciones que me hacen con ella, y literalmente me envió su vestido de los Oscar, fue una locura", aseguró la propia Carpenter en la alfombra roja.

Pero este no fue el único gesto que Carpenter quiso tener con las reinas del pop. También quiso acordarse de Britney Spears introduciendo en el interludio de su actuación el monólogo vocal de Oops! I did it again.

Britney Spears, que ha protagonizado tantos momentos memorables en estos galardones, también fue recordada por la presentadora de la gala Megan Thee Stallion, que salió con una serpiente y un look, con top verde y minishorts con pedrería, similar al de la cantante en los MTV VMAs de 2001.

También Tate McRae ha optado un vestido con transparencias negras de encaje muy similar al de Dolce & Gabanna que lució Britney Spears en la alfombra roja de los MTV VMAs en 2001. McRae la ha calificado ante los micrófonos de The Hollywood Reporter como "una de las mejores artistas de los 2000" y ha asegurado sentirse "muy afortunada de que conozca su música y su arte".