Mayo: "A un hombre no se le exige que baile, a las mujeres un poquito más"

Álvaro Mayo se ha convertido a sus 22 años en uno de los concursantes más queridos de Operación Triunfo 2023. Aun quedando pocas fechas para terminar la gira por España junto a los demás concursantes, hace mucho tiempo que dejó de ser un 'triunfito' para ser Mayo, un artista musical que apuesta por el 'dance break'.

Le gusta jugar con la sonoridad de la música y experimentar con el pop, dejando su huella en el estilo musical, siendo muy diferencial en el mercado español. Poco tardará en empezar a recorrer el país en una gira en solitario.

So Cute es la primera piedra de su primer 'Extended Play'. Un pop electrónico que tiene influencias anglosajonas de artistas como Charli XCX. Una oda a la juventud en todas sus etapas: desde la soledad al deseo sexual.

Recorrerá gran parte de España, comenzando por Sevilla el dos y tres de noviembre. Valencia, Bilbao y A Coruña acogerán a Mayo los próximos 22, 23 y 29 respectivamente del mismo mes. Llegará a la Sala Nazca de Madrid el próximo 14 y 15 de diciembre y, por el momento, rematará la presentación del EP en Barcelona el próximo 22 de diciembre.

¿Qué tal han ido los últimos conciertos de la gira?

Muy bien. Había nervios, sobre todo el primer día. Lo que me está pasando mucho con la gira últimamente es que la estoy disfrutando mucho, pero, por otra parte, quieres que se acabe en cierto modo, quieres que se acabe, no porque termine, sino por tener tiempo realmente para poder trabajar en tu proyecto. Por ejemplo, los dos WiZink los hice justo antes de la presentación que tuve en el Orgullo, que es una presentación bastante gorda, en el sentido de que no es que fuera la primera presentación, sino que a nivel de show tenía un proyecto difícil. Coreografías diferentes, muchas canciones nuevas. Decía, qué guay estar aquí, pero debería estar ensayando para lo que tenía el siguiente sábado. Se atropella un poco la cosa con la otra. Entonces estoy disfrutando un montón de las giras y son impresionantes, pero tengo ganas de centrarme solo en un proyecto, no hacer dos giras por separado.

¿Cómo está siendo la ‘nueva convivencia’ con tus compañeros durante los conciertos? Omar me dijo que no teníais el tiempo que os gustaría pasar juntos.

Sí, pero acabamos un poco siempre corriendo, porque nos vemos como el día del show y es el día que hacemos todo. O sea, hacemos la prueba de sonido, después vamos a maquillarnos… También sinceramente… Tampoco nos juntamos tanto todos con todos, porque al fin y al cabo… Como la vida misma, hay gente que son más amigos y gente que menos. Pero la verdad que muy bien, la gira muy bien. Tenemos la libertad de poder aislarnos y no pasa nada. No es como en la casa que teníamos que estar conviviendo todo el rato.

¿Hay nervios antes de estrenar el EP?

Yo soy una persona que suele tener bastante templanza, en el sentido de que no me suelo poner nervioso ni antes de los shows ni nada. A lo mejor me entran los nervios una media hora antes, pero suelo estar bastante tranquilo. Duermo bien las noches de antes. Con el ‘single’ estoy un poco igual, pero es verdad que da bastante vértigo. Son meses de trabajo, tienes un equipo que también tiene muchas expectativas, trabajando para ti, entonces tú quieres que vaya bien. Da un poco de miedo.

¿Hay un poco de miedo en el qué dirán?

No tanto en el que dirán, sino como que guste o no guste. Sobre el qué dirán, yo sé para qué público he hecho lo que he hecho, y seguramente guste, porque siempre que he hecho algún producto, el variable que hago para tomar decisiones es algo que me gusta a mí como consumidor. Si me gusta a mí, le va a gustar también a la gente.

Acabas de estrenar ‘So cute’. ¿Es la primera piedra de lo que está por venir?

Sí, sí, al 100%. Dentro del EP es el capítulo cinco, porque tiene un arco narrativo. Es un poco como el primer adelanto.

¿Qué se va a encontrar el oyente que escuche por primera vez So Cute?

Te podría decir que algo diferente, sobre todo viniendo de un chico, creo que a lo mejor es algo que hemos podido escuchar en España, de algún formato tipo Nathy Pelusso. Creo que es una canción que aunque sigue siendo pop, es bastante experimental en cuanto a sonidos. Incluso el final de la canción es bastante diferente a lo que se suele escuchar en el panorama nacional. El final va a ser un poco sorpresa.

Eres uno de los jóvenes hombres que apuesta por el 'dance break'

Es algo que me parece muy guay. A mí como consumidor me encanta ver eso, que monten una coreografía. ¿Por qué no hacerlo yo? Y yo creo que a un hombre no se le exige que baile, a las mujeres a lo mejor un poquito más. A mí me da combustible para hacer los shows. Si fuera solo pasear de un lado a otro, a lo mejor me aburriría más. Pero si ya tienes que hacer tus bailes y tus cosas… Es como un reto. El hecho de tener algo ‘coreografiado’ empodera más encima del escenario, sentirte más seguro. Por otro, te da mucha tranquilidad, aunque a veces sea un reto. Soy una persona que no lleva tanto tiempo en los escenarios y me ha pasado que al hacer algo que no tengo preparado, solo vocal, me cago vivo.

¿El EP (mini álbum) un golpe sobre la mesa ante las nuevas propuestas del pop hecho en nuestro país?

Sí, probablemente. Teniendo en cuenta el proyecto actual, soy una persona que no va a hacer este estilo de música toda mi vida, me gustaría más adelante cambiar de género. Seguiría haciendo pop pero quizá con otra sonoridad. Se podría asimilar más a un pop más anglo o internacional, que es lo que yo consumo.

¿En qué te has inspirado?

Yo creé una lista de referencias que sonaban medianamente como yo quería y he ido cogiendo diferentes elementos que me gustan y haciendo una nueva cosa. En cuanto a las letras, siempre he intentado hablar de experiencias propias. Ha sido algo muy orgánico, si llegaba al estudio y me sentía triste hacía una canción más triste.

¿Qué es lo que quiere transmitir el nuevo Mayo en el EP?

Una carta de presentación de quién soy, de que me conozcan un poco. Entender mi historia, de cómo llegaba hasta donde estoy ahora. También un poco mi música, sobre cómo suena, la sonoridad. Por ejemplo, ‘So Cute’ es una canción que hice con el Sr. Cheng, un productor con el que me llevo muy bien. Un día fuimos al estudio y estaba superpreocuado con mil cosas, porque tengo que hacer el EP, tengo que pensar en el show, en los conciertos de la gira… Fui un día con bastante ansiedad y estuve la mayoría del día de estudio charlando con él en plan psicólogo. Fue una canción un poco para pasarlo bien, se refleja en la canción que es un poco de despreocuparse. El EP en sí empieza un poco triste, de cosas más oscuras y luego hay un ‘plot twist’ de ¡me la suda todo!, soy Rihanna, estoy en un punto muy guay de mi vida.

¿Cómo debe ser algo o alguien para que lo consideres “so cute”?

Es un poco ambiguo. Lo dije porque me define mucho, soy una persona muy risueña, como mono, nada dictatorial, que fluye un montón, dulce, de disfrutar. Esta canción es la narrativa del ‘Underdog’, de una persona que ha sido pasada por alto y de repente destaca. Es un poco lo que he querido reflejar. Pues mira, ahora estoy en la revista, etc. Todo el mundo me está mirando, y todo esto lo siento tan “cute”, tan inocente y tan mono.

Con el EP, ¿estamos ante un Álvaro más liberado?

Sí, sí, porque también creo que parte de la liberación viene de la autoestima. Cada vez estoy más seguro con lo que estoy haciendo y presentando. Cada vez encuentro más mi seguridad en mi perfil de artista. Cuando tienes más seguridad, tienes más toma de decisiones. Te sientes más seguro para hacer X cosas. Cada vez estoy más liberado porque estoy más seguro.

Siempre hago esta última pregunta, que se hace muy poco desde el corazón, ¿cómo estás?

(Ríe) Muy bien, muy bien. Nervioso, tengo un poco de miedo por el tema de lo que va a salir ahora. Y un poco cansado, pero muy bien. Muy feliz, la verdad, de poder estar trabajando en lo que me gusta. A veces nos pasan cosas, pero le pones un balance y estoy bien.

El test de Álvaro Mayo

¿Plato favorito de comida?

La carne con tomate

¿Tienes una manía?

Soy un poco despistado, debo tener seis cosas en el bolsillo antes de salir de casa: llaves, móvil, cartera…

Si Álvaro no fuera artista musical, sería…

Productor.

¿Cómo es tu día perfecto?

Levantarme medianamente temprano, nueve o diez. Ir a algún sitio a desayunar rico, porque me encanta desayunar. Y si es un ‘brunch’ me vuelvo loco. Ir al estudio, volver temprano, jugar a videojuegos, ver una peli…

¿A qué videojuegos juegas cuando tienes tiempo?

Voy variando un poco. He tenido diferentes etapas, estoy con la Nintendo Switch a tope, jugando mucho a Zelda y al Mario.

¿Team calor o team frío?

¡Uff! Soy de los dos un poco. Cuando hace calor la vida social es mucho más guay, hay muchos más planes. La calle está más viva. Pero en invierno me gustan mucho más los outfits. Puedes llevar capas y cosas, sobre todo yo, por ejemplo, yo me siento más delgado de la cuenta. En verano me pasa mucho que puedo llevar outfits chulos, pero me siento expuesto. En invierno estás tapado, te puedes poner cosas encima.