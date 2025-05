Gillian Anderson desvela cómo perdió la vergüenza a hablar sobre sexo tras su papel en 'Sex Education'

Su papel de Margaret Thatcher en The Crown maravilló a más de una, como Jean, la madre de Otis en Sex Education se ganó la simpatía de los espectadores. La carrera de Gillian Anderson ha permitido que la actriz se muestre en distintos registros, pero desde su papel como sexóloga en este proyecto de Netflix se ha convertido en una defensora del empoderamiento sexual para las mujeres.

Ahora, en una entrevista con el periódico británico The Times, ha hablado acerca de ello. Ha explicado que fue a partir de su trabajo en Sex Education que algo cambió. "Al interpretar a Jean, y al ver que el sexo se convertía en un tema recurrente, me di cuenta de que no me avergonzaba", ha reconocido.

Y no sólo fue un análisis introspectivo, dado que también se dio cuenta de "hasta qué punto aún existía tanta vergüenza al respecto y de cómo la serie ayudó a muchos grupos demográficos a superarla".

Anderson considera que "en 2025, a algunos nos cuesta tener esa conversación con nuestras parejas". Ella hace referencia a que una pareja, o una de las partes de la misma, pueda exponer cuáles son sus preferencias en esta línea o plantear preguntas como "¿podemos tomarnos diez minutos más para que pueda disfrutar más de este intercambio?", propone la intérprete.

"En parte, se debe al miedo a que la pareja se sienta juzgada por estar haciendo algo mal, cuando en realidad no es eso lo que se está diciendo", ha concluido.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.