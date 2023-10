Polémica en Sevilla por el cambio de nombre del premio de novela Almudena Grandes: "No es sevillana"

Unas declaraciones del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, sobre el posible cambio del nombre del Premio de Novela Almudena Grandes han generado una polémica política en la capital andaluza, con acusaciones del PSOE sobre lo que consideran una nueva "ofensa" para la agenda cultural de la ciudad.

En un acto público celebrado este martes, el alcalde comentó que era partidario de cambiar el nombre del premio con el argumento de que la escritora no es sevillana. No obstante, Sanz aseguró que admira a Almudena Grandes y que le causó "una grata impresión" cuando visitó la feria del libro de Tomares, una localidad cercana a Sevilla de donde fue alcalde Sanz.

"Una nueva ofensa, un nuevo sobresalto para la agenda cultural en la ciudad de Sevilla por parte del señor Sanz: ha decidido que no habrá premio de narrativa que lleve el nombre de la novelista Almudena Grandes. Parece que no le gusta esta escritora. Parece que no le gusta que Sevilla tenga un premio de novela con crítica social, con espíritu crítico", ha declarado este miércoles el exalcalde y actual portavoz municipal del PSOE, Antonio Muñoz.

"Dice el señor Sanz que Almudena Grandes no tiene vínculo con nuestra ciudad. ¿Acaso no es un vínculo los miles de lectores que tiene Almudena Grandes en Sevilla? ¿Acaso no son los escritores universales y nos pertenecen a todos?", ha criticado Muñoz, acusando la "miopía" cultural del alcalde y se ha preguntado si lo siguiente será quitarle el nombre al teatro Lope de Vega porque el dramaturgo no nació en Sevilla.

La polémica comenzó hace unos días cuando Muñoz aseguró que el Ayuntamiento había cancelado el Premio de Novela Almudena Grandes, que el año pasado, en su primera edición, fue entregado con motivo de la Feria del Libro de Sevilla -la de este año se celebrará entre el 26 de octubre y el 5 de noviembre-, una cancelación que negó el Ayuntamiento, que aclaró que se convocaría próximamente.

Este premio de novela lo creó el Ayuntamiento de Sevilla el pasado año con el propósito de reconocer una obra literaria de narrativa social en homenaje a la escritora fallecida en 2021. La primera ganadora fue Marta Barrio con la novela "Leña menuda".