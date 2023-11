Quique González habla claro y señala que le gustaría que los votantes de VOX no vayan a sus conciertos

Lleva 25 años de carrera a sus espaldas, la mitad de su vida. Y, ahora, se encuentra promocionando y girando con sus últimos proyectos: Copas de yate y una reedición de su discografía en vinilo. Se trata de Quique González. El músico lleva varios días atendiendo a los medios de comunicación, en entrevistas en las que ha repasado su carrera, así como el panorama político que hay como telón de fondo.

En declaraciones para El Mundo, el artista ha sido claro: "Me gustaría que ningún votante de VOX viniera a mis conciertos y no me da miedo perder público por decirlo", ha detallado. El músico ha apuntado, de hecho, que él cree que "a estas alturas todo el mundo sabe que tengo ideas progresistas".

Asimismo, ha destacado que le da "miedo la entrada de la ultraderecha en la política española y mundial" y que cree "en la igualdad", ha apostillado.

Así ha respondido cuando le han preguntado si ha evitado la política a propósito en sus letras. Y ha sido claro en su respuesta: "Soy antifascista porque creo que eso es lo natural y ya está, pero, a la hora de escribir canciones, igual no ha sido el tema que más me ha inspirado". "No es un plan premeditado", ha concluido.

No a la autocensura

Otro de los temas que ha tocado en la entrevista con El Mundo es su no aceptación a la autocensura "ni al revisionismo del arte", ha aseverado. "¿Cuántos grandes libros, cuántas grandes canciones y cuántas grandes películas nos perderíamos si fuéramos censurándolas desde nuestra visión actual?", ha cuestionado.

En este sentido, González ha considerado que, a día de hoy, "somos más estrictos con la ficción que con la realidad y eso es terrible". "La realidad nos pasa por encima y nos la suda, pero luego la gente se lleva las manos a la cabeza con el arte", ha proseguido.

Y lo ha ejemplificado de la siguiente manera: "Coño, puedes escribir una canción en primera persona sobre el maltrato a una mujer y eso no significa que el tío que la ha escrito esté a favor ni lo esté justificando", ha continuado su explicación. "Eso a mí me parece superobvio, pero no lo es para todo el mundo y ahí es donde, si no lo ves, empieza la autocensura", ha concluido.