Rodrigo Sorogoyen e Isabel Peña, Premio de Honor del Festival de Cortometrajes de la Universidad Nebrija

El director de cine Rodrigo Sorogoyen y la guionista Pilar Peña han recibido el Premio de Honor de la XX edición del Festival de Cortometrajes AdN, organizado por los alumnos de la Facultad de Comunicación y Artes de la Universidad Nebrija.

Durante la gala de entrega de los galardones, dirigida por Christian Álvarez e Irene Caballero, Pilar Peña recordó como conoció a Rodrigo Sorogoyen siendo estudiante de cine y alentó a los alumnos participantes en el certamen de cortos a "exprimir la experiencia de aprender". "Quizás entre estas filas estén sentados vuestros futuros socios", aseguró la guionista de cine.

Por su parte, Sorogoyen les recomendó ser perseverantes. "Si no os hacen caso, perseverar que ella al principio no me escuchaba", replicó el cineasta a la que ha sido su compañera en la producción de As Bestas. Asimismo, el director de cine animó a los asistentes a acudir a las salas de cine porque, ha asegurado, "las plataformas no necesitan promoción".

Por su parte, el rector de la Universidad, Jose Muñiz, mostró su agradecimiento a todos los participantes en el festival. "Este trabajo forma parte de la formación y del espíritu Nebrija, aprender haciendo. No perdáis nunca la pasión por seguir estudiando", recomendó a los asistentes.

A esta edición del festival se presentaron 122 cortos, 68 de México y 52 españoles. De ellos, una docena llegaron a la final. Tras la exhibición de los cortos finalistas llegó la hora de la entrega de premios.

Y los otros premiados

El primero fue para el Mejor Corto Iberoaméricano 'Un lugar lejos de aquí' de César Carrera y Sarai Adán, estudiantes de la Universidad Iberoamericana de México.

Machús Osinaga recogió el Premio Social AdN en nombre de Cine de barrio, programa que dirige, y de TVE. "Antes hablabais de la importancia de un equipo. Un programa como Cine de barrio no se hace sin un gran equipo. Me gustaría veros a vosotros y a vuestros trabajos dentro de muy poco en Cine de barrio", declaró al recoger la estatuilla. Alaska, presentadora de Cine de barrio, también agradeció el premio con un mensaje grabado. "El futuro es vuestro", alentó a los estudiantes.

Machús Osinaga recogió el Premio Social AdN en nombre de Cine de barrio, programa que dirige, y de TVE.

Posteriormente se dió a conocer el fallo del jurado, formado por los directores Antonio del Real y David Pérez Señudo; la actriz Blanca Martínez; el jefe de sonido Óscar Paniagua, la directora de arte Mercedes Canales; el fotógrafo Jaume de Diego y el crítico cinematográfico Miguel Parra.

Los premios al Mejor Sonido y a la Mejor Dirección de Arte fueron para El tfg, de Daniel Pineda. El Mejor Montaje y Postproducion recayó en Morreo de María Sáenz. La estatuilla a la Mejor Fotografía se la llevó Espirax de Sebastián Ávila y Fernanda Llambías, protagonista de Mutis, se alzó con el reconocimiento a la Mejor Interpretación.

El Premio al Mejor Corto Antiguo Alumno se lo llevó a casa Jorge Tudanca gracias a su corto Bajo la mirada del capital. La Mejor Dirección fue a las manos de Natalia Salvatierra por I'm tired. Y el público decidió que su premio era para Pues no. Y como colofón, el premio al Mejor Cortometraje AdN fue para Gazpachuelo, de Chari Li Rincón.

En el Ateneo contando historias

El director y la guionista de As Bestas se han convertido en una de las parejas más reclamadas en cualquier acontecimiento que tenga en el centro el mundo del cine.

Su próxima cita será el viernes 19 de mayo, a las 13.30 horas, en el ciclo de charlas socioculturales del Ateneo "La Caña del Ateneo de Mahou. Vamos a contar… historias". La entrada es libre hasta completar aforo.