Le dicen a Rodrigo Sorogoyen que tiene "pinta de pijo" y su respuesta se ha visto casi 100.000 veces

El director de cine Rodrigo Sorogoyen protagonizó hace dos meses un momento durante una entrevista que se está compartiendo ahora de forma masiva en Twitter.

Ocurrió en La Script, cuando la periodista María Guerra dijo: "Como tú tienes pinta de pijo pensé: ha hecho ICADE. No, hiciste historia". "¿Yo tengo pinta de pijo?", quiso saber Sorogoyen, a lo que la entrevistadora confirmó: "Tienes pinta de pijo":

"No has visto muchos pijos tú, eh", dejó claro el director, que insistió: "¿Por qué tengo pinta de pijo?". "Joder, por la arrogancia, Rui. ¿no es chulo?", dijo Guerra.

"Por la seguridad en ti mismo, dices. Pues eso te lo dan unos padres que te quieren mucho, no el dinero", subrayó Sorogoyen. Y la periodista le hizo saber: "Ya estás insultando a todos los padres y madres de España".

¿"Insultando? Los periodistas sois peligrosos eh. Yo no he insultado a nadie", cortó Sorogoyen antes de lamentarse: "Entiendo que el mundo vaya así. Cuando la gente hace estos titulares... yo no he insultado a nadie". Y dejó caer: "Pijo, chulo y arrogante..."

"Creo que no entiendes bien el término pijo, pero bueno", prosiguió el director de cine, ante lo que la periodista le retó a que definiese ese término: "Pijo, aparte de que va intrínseca una clase social, que yo no tengo yo, tiene que tener un linaje que tampoco tengo yo".

"Y luego tiene que tener una forma de estar en el mundo, por supuesto, que no tengo yo. Pero que es normal que te hayas equivocado porque supongo que prejuzgas mucho por tu trabajo y por tu forma de ser y no me conoces", añadió el director de cine.

"Acepto todo eso y te pido disculpas", respondió Guerra antes de seguir: "Lo que me hace llamarte pijo, y no debería haberlo hecho y te pido perdón, porque quiero que la entrevista salga bien y porque te respeto muchísimo, considero que eres un artista excepcional y me gusta mucho jugar contigo a pincharte y me ha encantado porque creo que has entrado muy bien y te lo agradezco, me refiero a una actitud bastante prepotente".

"Es que no tiene nada que ver. Hay gente del barrio de Vallecas que puede tener una prepotencia increíble. No tiene nada que ver", insistió Sorogoyen. Y Guerra dio por zanjado al asunto: "He sido injusta y te he juzgado mal y no lo volveré a hacer. O sí".