Shakira y Bizarrap se coronan en unos Latin Grammy con sabor español y mensajes cruzados de Rosalía y Rauw

La de este jueves ha sido una noche histórica para la música latina y no es una expresión manida: por primera vez en la historia los Latin Grammy se han celebrado fuera de Estados Unidos. Ha sido Sevilla la elegida para albergarlos, en una gala donde no han faltado los toques flamencos de principio —con esa esperadísima actuación de Rosalía con palmeros y guitarras— a fin.

Ese fin llegó después de tres horas de música, con 15 actuaciones en directo, como las de Ozuna, Juanes, Alejandro Sanz, Sebastián Yatra, Andrea Bocelli o Laura Pausini, esta última, elegida como Persona del año por la Academia de Grabación. Y concluyó con la sesión de Shakira y Bizarrap elegida como la Canción del año.

"En el pasado ya no hay nada, sólo se recuerda el futuro", dijo la colombiana al recoger el galardón, tras afirmar que ha prometido a sus hijos que va a ser feliz y que va a reír con toda su "risa".

La Grabación del año fue para De todas las flores, de Natalia Lafourcade. Fue otra de las categorías principales de las 56 existentes. Destacaron también la venezolana Joaquina, nombrada Mejor nueva artista; Quevedo y Bizarrap, que juntos lograron el premio a la Mejor canción urbana con Quédate o Karol G, ganadora a Mejor álbum del año y Mejor álbum de música urbana con Mañana será bonito.

Amalgama de estrellas

La cita propició un curioso mix de famosos sobre la alfombra roja del FIBES de Sevilla. Por ella han desfilado estrellas de la música de la talla de Shakira, Rosalía, Bizarrap, Karol G, Sebastián Yatra, junto a rostros conocidos de fuera de la industria, como Antonio Banderas, Sergio Ramos y Paz Vega; políticos como el ministro de Cultura, Miquel Iceta, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno o influencers como Mar Lucas o las hermanas Pombo.

Rosalía, con sus transparencias y sus cejas felinas o Victoria Federica, la hija de la infanta Elena, que llevó un vestido metalizado y sólo un guante, no dos, acapararon toda la atención en los posados.

No pasó desapercibido que Rauw Alejandro acudiera agarrado del brazo de su madre, puesto que la noche iba a ser la de su reencuentro con Rosalía. Tras una relación de tres años, anunciaron que se habían prometido, pero este verano se conoció que habían roto.

Los recaditos musicales de Rosalía y Rauw

Precisamente fue ella quien inauguró la gala con una versión que lo decía todo. Escogió Se nos rompió el amor, de Rocío Jurado, con ese "el invierno llega / aunque no quiera / y una mañana gris / al abrazarnos / sentimos un crujido / frío y seco" que parecía estar destinado a los oídos de Rauw, además de a una audiencia global de millones de personas.

Tanto dijo que al final de la canción modificó la letra para cantar: "Se nos rompió el amor, de tanto usarlo... o de no usarlo".

Su interpretación fue uno de los platos fuertes de la noche y asimismo muy alabada en redes sociales, donde ensalzaron su calidad vocal y la belleza de su interpretación junto a palmeros y guitarras flamencas.

La respuesta llegó en la actuación del puertorriqueño, que sorprendió arrancándose a cantar Se fue, de Laura Pausini: "Se fue, se fue el perfume de sus cabellos, se fue el murmullo de su silencios..."

El elogio a Andalucía de Antonio Banderas

"Bienvenidos a España, bienvenidos a Sevilla, bienvenidos a mi querida Andalucía. ¡Han acertado pensando en esta tierra!", pronunció el malagueño Antonio Banderas para introducir los premios.

"Esta es una tierra fértil para la creación artística. Es la tierra de Federico García Lorca, de Machado, de Velázquez, de Pablo Picasso. Es la tierra de Falla, de Turina, de nuestro querido Paco de Lucía y de tantos otros. Andalucía es un pentagrama en el que se puede escribir la canción de tu vida", enumeró mientras los aplausos del público casi llegaban a tapar su voz.

"Tú eres el teatro, el cine, el arte, el rey del mambo", le dijo Alejandro Sanz a Banderas en otro momento de la ceremonia para hacerle entrega el Premio de la Presidencia. "Necesito la música como necesito comer, prácticamente todos los días", reconoció el actor al recogerlo.

"Creo profundamente en el poder del arte a todos los niveles, de la poesía, la literatura, el teatro, el cine y la música para la educación. La gente tiene que pensar en esos jóvenes que, entrando en profundidad en esos mundos, conseguirán algo muy importante: no ser manipulados y tener personalidad para decidir sobre sus vidas", destacó.

Aprovechó además para rendir tributo a la comunidad latina en Estados Unidos, que tanto le ayudó durante su tiempo allí.

Shakira y su mensaje a España

Shakira ya no llora, sí factura y sí recoge premios, como el Latin Grammy a la Mejor canción pop junto a Bizarrap por la famosa sesión 53. La letra iba clara-mente dedicada a Piqué, pero su discurso de agradecimiento fue para el público español por apoyarla "en los tiempos difíciles", en referencia a su ruptura y su tiempo en Barcelona antes de trasladarse a Miami junto a sus hijos.

"Me han acompañado en las buenas y en las malas, en los tiempos difíciles que he pasado en esta tierra que tanto he querido. Nunca han dejado de darme apoyo y eso nunca se me olvidará", aseguró.

La colombiana emocionó con su actuación posterior. Cantó Acróstico con la aparición estelar (grabada) de sus hijos, Milan y Sasha, que también la aplaudieron fuertemente desde el patio de butacas.

La de Barranquilla tuvo otro momento estelar tras una versión de Quédate de Quevedo en versión tango, cuando interpretó con efectos hipónticos su sesión con Bizarrap.

El 'Corazón partío' de Alejandro Sanz

Tras algunas dificultades técnicas —de hecho, tuvo que repetir su introducción hablada—, Alejandro Sanz interpretó su archiconocido Corazón partío, con una puesta en escena con un cuerpo de baile flamenco con abanicos.

Durante su paso por la alfombra roja, anunció que a principios de 2024 lanzará nuevas canciones y que trabaja en un nuevo disco. Sanz, quien recientemente hizo público que estaba "triste y cansado", expresó también que se encuentra "muy bien" y trabajando en su estado anímico.

Laura Pausini, la italiana más latina del c*ño mundo

Laura Pausini, que esta misma semana fue reconocida como Persona del año por la Academia de Grabación, homenajeó su larga trayectoria con un medley de sus temas más conocidos.

Su agradecimiento fue uno de los momentazos de la gala. Era difícil superar ese "gracias a mis padres por no ir al cine y hacer el amor aquella noche y hacer nacer a su hija Laura, que esta noche es la Persona del año", pero lo consiguió tras autoproclamarse "la italiana más latina del c*ño mundo".