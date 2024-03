Shakira tira de "Voldemort" al ser preguntada sobre a quién dedica su próximo tema

Después de El Dorado, en 2017, Shakira no ha vuelto a ejecutar un álbum de estudio. Algo que va a cambiar el próximo 22 de marzo, con la publicación de Las mujeres ya no lloran.

Con motivo de este lanzamiento, la colombiana ha atendido a The Times en una entrevista en la que ha compartido cómo es su vida en Miami, qué opinaron sus hijos sobre la Bzrp Music Sessions, Vol. 53 y ha analizado el contenido de las letras de su próximo álbum. Todo ello sin mencionar el nombre de su expareja, Gerard Piqué.

La de Barranquilla confía que Última sea el tema con el que deje de escribir sobre el tema del que versa la canción. El periodista le cita dos versos de la misma, en los que dice: "Seguro que con el tiempo te arrepentirás/ Y algún día querrás volver a mi puerta".

Acto seguido, le preguntó si se trataba de alguna persona en concreto, pero la artista le interrumpió con otra cuestión: "¿Voldemort, el que no debe ser nombrado?". "Ojalá sea la última canción que escribiré sobre esto y para él", ha sentenciado antes de reconocer que sentía que "todavía tenía algo ahí, atrapado en la garganta y necesitaba sacarlo", ha reconocido.

"Nunca antes había visto llorar a un hombre en mi estudio" Shakira

Además, ha confesado que, cuando se la mostró al jefe de marketing de Sony, el directo "empezó a llorar". "Nunca antes había visto llorar a un hombre en mi estudio", ha apostillado.

¿Qué opinan Milan y Sasha de su colaboración con Bizarrap?

Durante la entrevista, también le han planteado si el sentimiento de "venganza" también ha formado parte del proceso creativo. Y, al preguntárselo, han citado la colaboración que hizo con Bizarrap: la Bzrp Music Sessions, Vol. 53.

"No, pero me ayudó a exorcizar muchos de los demonios que me atormentaban. Y se sintió bien", ha asegurado la ganadora del Grammy. En este sentido, el periodista le ha preguntado por la opinión de los hijos que tiene la cantante con Gerard Piqué, Milan y Sasha de 11 y 9 años respectivamente, sobre el tema.

"Ella frunce el ceño", recoge el texto que ha publicado The Times, antes de compartir su respuesta: "Saben que sólo hay una manera de vivir la vida y es aceptar el dolor. Y cada uno de nosotros tiene diferentes maneras de hacerlo".