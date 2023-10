Take That actuarán en Barcelona, Marbella, Sevilla y Madrid en 2024

Imagen de archivo de Take That en el concierto de coronación de Carlos III.

El grupo británico Take That, integrado en la actualidad por Gary Barlow, Mark Owen y Howard Donald, actuará en España el próximo mes de julio de 2024, en concreto en Barcelona (13); Marbella (15); Sevilla (16) y Madrid (17), dentro de la gira This life. Under the Stars.

Take That ha vendido más de 45 millones de discos en todo el mundo, dominó las listas musicales del Reino Unido durante la primera mitad de la década de los 90, consiguió varios premios BRIT con dos de los álbumes más vendidos, Everything Changes y Greatest Hits, 54 éxitos número uno internacionales y otros tantos 35 álbumes número 1.

Este tour veraniego, según las fechas anunciadas este lunes, comenzará el 20 de junio en Cork (Irlanda) y pasará por países como Alemania, Dinamarca, Hungría e Italia antes de recalar en España y acabar en Portugal (19 de julio en Oporto).

Las entradas para ver a este grupo en el festival Starlite de Marbella salen a la venta el 17 de octubre, para el Alma Barcelona y el Icónica Fest de Sevilla, el 19 de este mismo mes, y en el caso del concierto madrileño en Las Noches del Botánico aún no se conoce la fecha a la que saldrán a la venta.

Liderada en la actualidad por Gary Barlow, Mark Owen y Howard Donald, desde su vuelta en 2005, entre los años 1990 y 1996, Take That también estuvo compuesta por Jason Orange, quien volvió en 2005 pero abandonó la misma años después, y el mítico Robbie Williams, que se separó de la banda en 1995, aunque años después volvería a colaborar con el grupo en el disco Progress y su correspondiente gira.

La historia de la icónica formación tuvo sus inicios en 1990, de la mano de Nigel Martin-Smith, uniendo a Jason, Howard, Mark y Gary, convirtiéndose meses después Robbie Williams en su quinto componente.

En julio de 1991 editaron sus primeros sencillos, Do What U Like y Promises, para dar paso en 1992 a Once you’ve tasted love y It only takes a minute, que llegó al número 7 de las listas de éxitos, comenzando así la fama de la banda, viendo a la vez, la luz, su primer álbum -Take that & party- y su primer viaje por los escenarios: Take That UK tour‘92.