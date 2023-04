La cantante Natalia desvela lo que hizo cuando coincidió con un miembro de los Backstreet Boys

La cantante Natalia ha sido entrevista en el canal oficial de TikTok de la productora audiovisual Kapra (@somoskrapra), donde ha desvelado lo que hizo cuando coincidió con el también cantante Nick Carter en una fiesta.

"Me insinué a él, pero yo tenía novio", ha relatado la exconcursante de Operación Triunfo. Ocurrió, según ha señalado, en "una fiesta de la MTV" en la que también estaba Chenoa.

El relato de la artista ha generado mucha intriga en la red porque no ha revelado cuál fue la "proposición indecente" que le hizo Carter tras ella acercarse a la barra donde estaba sentado.

"Nick Carter (miembro de los Backstreet Boys) me hizo una proposición indecente en su día. Estaba en una fiesta de la MTV. Éramos pocos", ha empezado relatando la cantante.

Era la época en la que él llevaba el pelo "champiñón", le ha dicho entre risas al entrevistador. "Me dijo Chenoa que me acercarse a la barra donde estaba él. Cuando fui, me insinué, pero yo tenía novio", ha confesado.

Aunque en un primer momento pensó que Carter no iba a decirle nada, finalmente sí se dirigió a ella. Sin embargo, la artista ha asegurado que no le gustó mucho la proposición que le hizo. A pesar de la curiosidad, no ha desvelado cuáles fueron esas palabras.