Eric Saade, que exhibió un pañuelo palestino en Eurovisión, responde a las críticas de la UER: "Es racismo"

El cantante suecopalestino Eric Saade se convirtió este martes en el protagonista inesperado de la primera semifinal de Eurovisión 2024, celebrada en el Malmö Arena de Suecia, por exhibir un pañuelo palestino anudado en su muñeca durante su número de apertura de la gala junto a la chipriota Eleni Foureira y la española Chanel.

El intérprete ya había manifestado en las últimas semanas a través de sus redes sociales su descontento ante la decisión de la UER, ente organizador del concurso, de permitir la participación de Israel en el festival de este año pese a su ofensiva sobre Gaza. Por eso sorprendió que los organizadores le incluyeran como uno de los artistas invitados de la noche por su condición de exrepresentante, ya que fue tercero en 2011 con su canción Popular.

"La organización de Eurovisión por parte de la UER es vergonzosa. No permiten ningún símbolo palestino dentro del Arena, mientras que los símbolos que representan cualquier otra etnia son bienvenidos. (...) Su eslogan 'unidos por la música' (si no eres Palestina) ya es una broma. (...) ¿Retransmiten propaganda israelí en prime time al mundo, pero se centran en la bandera palestina? Por lo tanto, es más crucial que nunca para mí estar presente en ese escenario", publicó el sueco a través de un comunicado en redes sociales el pasado sábado.

Después de exhibir el pañuelo palestino en la primera semifinal, la organización cargó contra el cantante por no respetar el "carácter apolítico" del concurso. Ebba Adielsson, Productora Ejecutiva del festival, señaló en declaraciones a los medios suecos que consideraba 'triste' que Eric explotara su participación en el escenario "de esta manera".

La televisión sueca SVT, además, publicó en su web un comunicado de la UER en el que señalaba: "Eurovisión es un programa en directo. Todos los artistas son informados sobre las bases del concurso. Lamentamos que Eric Saade haya optado por ignorar el carácter apolítico del evento".

Como consecuencia, el festival no ha subido a ninguna de sus redes sociales (ni Youtube, ni Instagram ni TikTok) el vídeo de su actuación, al contrario que sí ha publicado las apariciones de Eleni Foureira y Chanel en ese mismo show de apertura.

Tras la polémica, Eric Saade ha defendido su decisión de portar el pañuelo palestino durante su aparición en televisión: “Este pañuelo me lo dio mi padre cuando era pequeño, para que nunca olvidara de donde es mi familia. Por aquel entonces no imaginaba que algún día se le llamaría “símbolo político”. Es como llamar a un ‘Dalahästen’ - una estatua ecuestre típica sueca - un símbolo político. Desde mi punto de vista es puro racismo. Simplemente quería incluir y vestir algo que me identificara, pero la UER parece creer que mi etnia es polémica. Dice mucho más de ellos que de mí. Os digo lo que el lema de este año en Eurovisión: 'unidos por la música', ha señalado en una entrevista posterior.