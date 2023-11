Este es el distintivo de los girasoles para las personas con discapacidades invisibles

dpa/picture alliance via Getty I

Viajar con discapacidad no es tarea fácil. Aunque la mayoría de aeropuertos y estaciones cuentan con equipos de asistencia para estas personas, cuando la discapacidad no es física o visible no siempre es fácil. Por ello, se ha creado un distintivo verde con girasoles que identifica a las personas con las llamadas discapacidades invisibles.

Estas son, por ejemplo, las personas con enfermedades de dolor crónico, Alzheimer, diabetes, esclerosis múltiple, discapacidad auditiva, trastornos cognitivos o personas con daño cerebral, entre otros.

Aunque el distintivo no está reconocido en España, a nivel internacional se popularizó en 2016 como una iniciativa del aeropuerto de Gatwick en Londres (Reino Unido). Se trata de una forma de ayudar a las personas con discapacidad y que puedan recibir ayuda sin dar extensas explicaciones.

Se dio a conocer en España en 2019 cuando una mujer británica agradeció el trato recibido en el aeropuerto de Málaga hacia ella y su hijo con autismo durante sus vacaciones.

La tiktoker Tanit Tubau ha compartido como una amiga suya vivió una experiencia similar en un aeropuerto español, donde decidió llevarlo pese a no estar reconocido, y también le facilitaron el embarque y el acceso al avión. Sin embargo, tuvo que adjuntar también su certificado de discapacidad.

En Europa está reconocido en Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Irlanda, Países Bajos, Noruega, Suecia y Reino Unido. Se puede obtener de forma online desde cualquier país con la documentación necesaria.