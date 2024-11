Un cuento gratuito y cinco claves para explicar la DANA a los niños

No sólo muchos niños están viviendo en primera persona las terribles consecuencias de la DANA, especialmente en la Comunidad Valenciana, sino que en muchos hogares de España muchos padres no saben muy bien cómo abordar el tema con sus hijos, que escuchan conversaciones o se enteran de algunas noticias, lo que puede despertar dudas y miedos en ellos.

Para todos ellos la psicóloga infantil Carmen Esteban, conocida en redes como @mipsicologainfantil ha escrito Aurora, un cuento gratuito para explicar esta tragedia a los niños. Es de Valencia, pero como cuenta a El HuffPost, por suerte ella y su familia están en la zona en la que la DANA no ha afectado. Sin embargo, sí tiene "muchas amigas que no, que han perdido todo, algún familiar, la casa, el coche... Una desgracia".

"Cuando ocurrió todo esto yo quería aportar mi granito de arena. Nos hemos ofrecido muchos psicólogos como voluntarios, pero si no estamos especializados en emergencias no nos cogen. Pensé que la forma en la que puedo aportar desde mi profesión es explicando esta tragedia a los niños y a las niñas, que al final no dejan de ser una población vulnerable", explica. Ya lo había hecho en otros momentos, como cuando estalló el covid o en verano para hablar sobre la importancia del protector solar, entre otros temas.

"Los cuentos son una forma de proyectar una realidad. No estás hablando del tema directamente, por lo tanto, a nivel de gestión emocional es mucho más fácil, tanto para las familias poder explicarlo, como para los niños poder sentirse identificados de una forma más indirecta", señala Esteban, que ha publicado el cuento tanto en castellano (se puede descargar aquí en PDF) como en inglés, para que pueda llegar a más personas.

Decidió titularlo Aurora porque "dentro de la situación, que es una tragedia, y que no se pretende para nada romantizar, creo que hay una parte que es ver a todo el pueblo unido, ver a la gente apoyando, de todo el país, incluso de otros países, que vienen aquí a ayudarnos... Eso a mí me da como un rayito de luz, de la esperanza de la humanidad, de que la gente es buena". "Es verdad que hay mucha parte fea, pero la parte bonita es la mayoría de la gente, que estamos haciendo cada uno lo que puede", apostilla.

La psicóloga da también cinco claves para tratar la DANA con los más pequeños de la casa:

1. Enfocarnos en resolver sus dudas

"Para mí, en la comunicación lo más importante es saber elegir el momento y el lugar, saber cuándo ese niño está dispuesto a poder hablar. Para eso es muy importante preguntarles: 'Oye, cariño, sé qué sabes que está pasando esta situación, ¿quieres que hablemos de esto?", indica como primer paso.

Según la especialista, es fundamental escuchar al pequeño y preguntarle sus dudas: "Muchas veces los adultos tendemos a querer sobreinformar y hablar, hablar, hablar y no escuchamos realmente las dudas que puedan tener".

2. Informarnos previamente

"Si no sabemos cómo responder algo, porque son temas muy delicados, podemos decirles 'ahora mismo no sé darte una respuesta, déjame preguntar, déjame informarme y te responderé", aconseja.

No recomienda responder de forma impulsiva "porque también podemos dar una información que les pueda impactar o incluso generar un trauma en ellos".

3. Adaptarse a la edad

Para los niños más pequeños, Esteban cree que los cuentos son la mejor forma de poder explicarles. "Cuando ya son más mayores, que están en la segunda etapa de Primaria o en Secundaria, podemos hablar con ellos abiertamente del tema. Eso sí, especialmente a finales de Primaria y en la etapa de la adolescencia ya empiezan a entender que la muerte es algo irreversible y que es universal, y entonces sienten todavía más ansiedad ante este tipo de fenómenos", agrega.

A su juicio, "es muy importante elegir la información que les vamos a dar, evitar tener la tele puesta de fondo, evitar contarles cosas de redes sociales —donde hay mucha información falsa— o dejarles demasiado el móvil ahora".

4. Edulcorar, tapar o mentir, totalmente desaconsejado

"Nunca se miente ni se intentan dulcificar las cosas", afirma. "Ahora bien, si hay información que pensamos que no deberían saber, sí les podemos decir 'mira, cariño, no sé muy bien cómo explicarte esto, porque todavía eres pequeño para poder entender lo que está pasando, déjame preguntar a un experto", recomienda. Se puede recurrir, por ejemplo, a los psicólogos de los colegios.

5. Puede estar bien involucrarlos en las donaciones

Si en casa se va a hacer compra para donar a las víctimas o se va a recoger ropa, por ejemplo, "no deja de ser un momento para poder educar en valores de solidaridad, empatía, ayuda...". Según Esteban, "desde que son bien pequeñitos les podemos decir que vamos a dar ropa, comida, alimentos, a personas que ahora mismo están necesitadas de ello".