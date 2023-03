Aluvión de críticas a Tamara Gorro al aparecer calva en unos premios para visibilizar el cáncer

La influencer Tamara Gorro quiso llamar la atención acerca de la necesidad de más investigación contra el cáncer aprovechando la alfombra roja de los premios Ídolo, celebrados este jueves en Madrid. Aunque su intención puede ser loable, para muchos se quedó, sin embargo, en un mero "quiso llamar la atención".

Gorro apareció calva —según algunos medios, con una prótesis que ocultaba su melena— y con un tocado de mariposas.

"El cáncer se cura investigando. Hoy os homenajeo y a ver si de esta manera, llamando la atención, llega más lejos. Terminemos con esta enfermedad", escribió en un vídeo de Instagram.

"Gracias!!! Me acaban de decir que tengo cáncer. Esto ayuda", "Como paciente oncológica te soy mil gracias por este grito" o "A mí me acaban de diagnosticar cáncer de mama y en una semana empiezo quimio. Gracias por dar visibilidad al cáncer" son algunos de los agradecimientos que ha recibido en su cuenta de Instagram. Sin embargo, en su mayoría los mensajes que ha recibido son críticos con su gesto.

"Como mujer que lo ha sufrido esto no se asocia en lo más mínimo a la realidad, aunque el mensaje sea el adecuado. En vez de enseñar tu luz propia podrías haber enseñado la luz de mujeres u hombres que están en el proceso, o incluso de personas que lo han superado para que, las personas que lo están pasando puedan hablar, preguntar dudas y demás. A nosotros no nos define solo el estar calvos", ha opinado otra seguidora. "Tamara, el gesto es precioso y la intención más, pero sin ánimo de molestar a nadie debo decir que esa imagen no es la del cáncer", recalca otra.

"Soy una paciente de cáncer con 35 años y como tantas otras te han comentado, esto no es la realidad. Ponerse un trozo de látex para reivindicar el cambio físico que produce esta enfermedad con una cara perfecta… desde luego no todo vale… yo he sentido que me has faltado al respeto y cuando pasas una enfermedad así, devastadora, no utilizas este recurso para 'ayudar'. Imagino que los 'ingresos' que consigas con este bochornoso post los dones a esa investigación que tanto reclamas", argumentaba otra usuaria.

En Twitter, su posado también ha armado bastante revuelo:

Oye @Tamara_Gorro yo como persona que he pasado 2 cánceres te digo, a parte de que eres gilip0llas, que en la cabeza no te salen florecitas y mariposas sino calvas y costra. https://t.co/g4KrRREIhC — robecruz13 (The Eras tour 3/24) (@robecruz13_) March 9, 2023

¿Os imagináis que en carnavales alguien se disfrazara de enfermo de cáncer?

Pues es lo que hizo ayer Tamara Gorro para una gala de influencers.

Y encima la ríen las gracias.#PremiosIdolo — La nieta de María 🖤 (@Osane_subire) March 10, 2023

Por favor que alguien le diga a Tamara Gorro que dar visibilidad al cáncer no es presentarse a un acto calva #PremiosIdolo pic.twitter.com/FWfJyXixV6 — Javier (@javibujidos) March 9, 2023

Puff Tamara creo que con esto has patinado no entiendo que querías hacer sinceramente,lo de visibilizar esta más que visibilizado,el cáncer no es ningún tabú me parece de mal gusto sinceramente,fatal Tamara Gorro esto no se puede aplaudir yo por lo menos no 👎 pic.twitter.com/knehjpDUFY — David (@Davidmanoffire) March 9, 2023

La diferencia de Tamara Gorro es que ella no tiene cáncer y se esconde la melena, eso no es dar visibilidad al cáncer, es reírse de las personas que pierden el pelo por la quimio, vergüenza debería darle por tener mas fama hacer eso, q va siempre de prota y se cree mejor q nadie https://t.co/3K7s4xrg8c — 💫🕊️Laura🕊️💫❤️💛💜 (@ArmabeIIa) March 10, 2023

El "homenaje" de Tamara Gorro puede resultar ofensivo para muchas (por desgracia, tantísimas) personas que han pasado por una enfermedad muy jodida. Ha sido una metedura de pata monumental. — Izainas (@izainas) March 10, 2023

Creo que podía haber hecho algo muy bonito con un vestido reivindicativo o algo parecido, pero muchas personas hemos perdido el cabello de manera parcial o total por esta enfermedad o similares y frivolizar con eso, no, no está bien. Lo siento Tamara Gorro te has equivocado https://t.co/dgkoqO1vte — Mila ;) (@Mila_al22) March 9, 2023

Lo de Tamara gorro nos confirma que la gente piensa que el cáncer es que se te caiga el pelo. Si querías apoyar la lucha contra el cáncer, tú que seguro que tienes, suelta 💰 y ayuda economicamente para que siga la investigación. — 🖤 (@_martiare) March 10, 2023

Tamara Gorro hoy se ha lucido pero para mal, una cosa es pedir por mucha más investigación y otra es caracterizar una situación dolorosa.

Porque eso es lo que ha hecho y me parece una falta de respeto.#PremiosIdolo — Sandra REAL🤍MADRID🎼🏃‍♀️⚽️ (@SandraC80596144) March 9, 2023