Ana Obregón relata que llegó a pensar en suicidarse tras la muerte de su hijo Aless

Este miércoles sale a la venta El chico de las musarañas (HarperCollins) el libro con los relatos póstumos de Aless Lequio que ha completado su madre, Ana Obregón. La venta de esta publicación de 312 páginas recaudará fondos para la investigación contra el cáncer de la mano de la Fundación Aless Lequio.

En el libro, como ha adelantado la revista ¡Hola!, además de relatar cómo ha sido el proceso de tener a Ana Sandra por vientre de alquiler y cumplir la que era, según su madre, la "última voluntad" de Aless Lequio, Obregón detalla cómo vivió la muerte de su hijo y confiesa que incluso estuvo a punto de suicidarse.

"Salí al balcón. Un séptimo piso, la decisión era firme. Me empiné sobre la barandilla que no era muy elevada. Saltar hacia el abismo era mi única opción para seguir viviendo", detalla la presentadora. Además, recuerda que la persona que evitó que lo hiciera no fue otra que Alessandro Lequio, quien precisamente le recordó la última voluntad de su hijo.

"Ana, por Dios, abre la puerta. Tienes algo importante que hacer. ¿Recuerdas lo que nos pidió Aless, su última voluntad?", rememora que le dijo Lequio en las páginas del libro.

"Tu padre nunca supo que, en ese momento, tu última voluntad me salvó la vida. Se enterará leyendo estas páginas. Juro que en ese instante mi acto lo veía como una salvación, pero quiero dejar claro que el suicidio no es jamás una opción, ni en la peor de las tragedias que puedas vivir. Es una cobardía", añade.

Según recoge ¡Hola! en El chico de las musarañas también recuerda cómo fue el momento en el que Aless pidió en abril, apenas unos meses antes de su muerte, que tener descendencia.

"Mamá, papá... Si me pasa algo, acordaos de la muestra que dejé en el laboratorio de Nueva York. Quiero tener hijos, aunque ya no esté. Es mi deseo. Prometedme que lo vais a hacer... Por favor", señala en las últimas páginas de la publicación.

Otro difícil punto que aborda en la publicación es cómo vivió el diagnóstico del cáncer de Aless. "Mamá, me muero de dolor, me voy a urgencias", recuerda que le dijo su hijo cuando ella acudía a la fiesta fin de rodaje de Paquita Salas.

Tras conocer el diagnóstico del cáncer con mal pronóstico, Obregón describe gráficamente cómo se sintió: "Lloré lágrimas púrpuras que salían a borbotones porque ese doctor me acababa de arrancar el corazón de cuajo y me estaba desangrando. ¿Cómo se lo iba a decir a mi hijo? ¿Qué iba a hacer?".

También aprovecha esas páginas para agradecer la relación que ha mantenido con Alessandro Lequio, que acompañó a Aless en todo momento en su tratamiento. "Aless y su padre eran los mejores amigos del mundo", recalca.

Las personas con conductas suicidas y sus allegados pueden recibir ayuda las 24 horas en el teléfono 024, llamando al 112 o contactando con el Teléfono de la Esperanza (717 00 37 17). Aquí puedes encontrar más información sobre asociaciones y aplicaciones para la prevención del suicidio.