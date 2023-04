Lequio confirma que la niña de Ana Obregón no lleva su apellido, sino que forma parte de su nombre 

A las 12.15 de este lunes, la mesa del corazón del Programa de AR vivía uno de los momentos más esperados: la reaparición de Alessandro Lequio tras la portada que Ana Obregón protagonizó el pasado miércoles y en la que desvelaba que la hija nacida por gestación subrogada. y de la que será su madre legal, era su nieta.

Mucho se había especulado durante estos días sobre el papel que el padre del fallecido Aless había tenido en todo este proceso que ha convertido a Ana Obregón en madre de esa niña gestada con el semen de su hijo, pero el silencio ha sido la máxima del colaborador.

Y el mutismo seguirá siendo la regla de oro de Lequio sobre esta asunto, tal y como ha dejado claro en el programa, no sin antes confesar, muy emocionado, que está viviendo todo esto con mucho dolor, entre otras cosas por ver cómo a su hijo se le ha colocado en el centro de la actualidad, algo que sabe que a Aless no le hubiese gustado. "Por respeto a mi hijo yo no voy a comentar nada sobre él, es lo que a él le gustaría", ha zanjado.

"Me da rabia que mi hijo sea el protagonista de la actualidad, que cada uno lleve el duelo como quiera, pero yo no merezco encender la tele y ver a mi hijo todo el rato”, ha manifestado con cierto enfado.

De la misma manera ha pedido respeto para seguir viviendo su duelo en silencio, porque "cada uno es libre de vivirlo y sentirlo como le dé la gana", pero él nunca lo ha hecho y seguirá sin hacerlo.

Tan solo hay dos cuestiones a las que ha contestado de forma clara. La primera, que Lequio no forma parte del apellido de la niña, sino que es un nombre más de los tres que llevaría la hija de Ana Obregón, Ana Sandra Lequio. La segunda, que por su parte no existe ninguna mala relación con Ana Obregón y que "cada uno con lo suyo".