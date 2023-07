Bebe Rexha muestra un mensaje de su novio en el que la criticaba por engordar: "Tu cara ha cambiado"

Un pantallazo compartido por Bebe Rexha está dando la vuelta al mundo. La cantante ha compartido con sus seguidores un mensaje de su novio, el cineasta Keyan Safyari, tras el cual muchos ponen en duda que sigan siendo pareja.

En esa captura de pantalla se podía leer un mensaje que le había enviado Safyari que comienza: "Hey. Nunca dije que no fueses guapa o que no te quisiese. En realidad, dije lo guapa que eras y lo mucho que te quería. Siempre te dije que sería sincero contigo y tu cara estaba cambiando, así que te dije que lo estaba haciendo. Esa era la conversación que estábamos teniendo y tú preguntaste".

"¿Preferirías que te mintiese? Has engordado 15 kilos, obviamente has ganado peso y tu cara ha cambiado. ¿Debería pretender que no ha pasado? ¿Eso está bien?", continúa el texto.

Después, el remitente le recuerda a la cantante que él subió un kilo y ella le llamó "gordito": "Eso no significa que no me quieras. Si estás intentando encontrar razones para romper, vale, pero no es la razón real. Si no eres feliz conmigo, contigo o con la vida y no ves un futuro en nosotros, esa es la razón. No utilices algo como esto como arma por tu rabia, ansiedad o cualquier inseguridad que puedas tener. Sabes que siempre te encontré bella y te quise, a pesar de todo".

En mayo la artista habló abiertamente de que sufre Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP), algo que ha hecho que coja peso.