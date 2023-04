Ariana Grande estalla tras los comentarios sobre su físico: "Estaba en el punto más bajo de mi vida"

La cantante Ariana Grande ha sido objeto de numerosos comentarios en los últimos meses por su cambio físico, aunque la artista lleva recibiendo este tipo de feedback en redes sociales prácticamente desde que inició su carrera allá por 2008 cuando se convirtió en una estrella de Nickelodeon.

Para responder a los rumores y opiniones de sus seguidores, la propia Grande ha compartido un vídeo de tres minutos en TikTok en el que ha tratado de dar su punto de vista sobre el asunto y reivindicar que se deje de hacer bodyshaming.

"Solo quería abordar vuestras preocupaciones sobre mi cuerpo y hablar un poco sobre lo que significa ser una persona con un cuerpo para ser visto y que se le preste tanta atención", ha empezado diciendo tras justificarse señalando que no le gusta hacer este tipo de contenido.

"Creo que podríamos ser y que deberíamos ser más amables y sentirnos menos cómodos al comentar sobre los cuerpos de las personas sin importarnos nada. Si crees que estás diciendo algo bueno o bien intencionado, lo que sea: saludable, no saludable, grande, pequeño, esto, aquello, sexy, no sexy, simplemente no deberíamos hacerlo", ha recalcado.

La cantante, que se encuentra grabando la cinta Wicked inspirada en El Mago de Oz, ha dejado claro a sus seguidores que nadie debería de opinar de los cuerpos ajenos: "Realmente deberíamos trabajar para no hacer eso tanto. Hay formas de felicitar a alguien o de ignorar algo que ves y no te gusta. Creo que deberíamos ayudarnos unos a otros a trabajar en ello".

Grande ha añadido que hay muchos tipos de belleza y muchas formas de estar sana. "Sé personalmente que el cuerpo con el que ha estado comparando mi cuerpo actual era la versión menos saludable de mi cuerpo. Tomaba muchos antidepresivos, bebía con ellos y comía mal", ha confesado. "Estaba en el punto más bajo de mi vida cuando creíais que estaba saludable, eso no era bueno para mi salud. Y sé que no debería tener que explicar eso, pero pensé que abrirme y mostrarme vulnerable podría ayudar a eso, a ver que no hay un solo tipo de cuerpo saludable".

También contó que las personas que hablan sobre el físico de otras no saben por lo que está pasando esa tercera persona. "Tienes que entender, incluso si lo haces de forma agradable y solidaria, que esa persona probablemente esté trabajando en ello o tenga un sistema de apoyo con el que esté tratando, y nunca se sabe. Así que sed amables unos con otros y con vosotros mismos", ha enfatizado.

La cantante ha acabado su vídeo con un mensaje dirigido a sus seguidores: "Eres hermosa sin importar en qué fase te encuentres". Además ha dejado claro que ha grabado el vídeo sin ningún tipo de retoque. "No estoy usando pestañas ni delineador en este momento. Esta es mi cara. Estos son mis ojos, así que no te asustes por eso ahora, por favor", ha recalcado.