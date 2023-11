Belén Esteban opina sobre los 18 años de la princesa Leonor en 'La pija y la quinqui'

Getty Images for Netflix

Este domingo La pija y la quinqui (Carlos Peguer y Mariang Maturana) han estrenado un nuevo episodio, como cada semana. Esta vez las invitadas al mismo han sido María Patiño y Belén Esteban, que han ido a promocionar su último proyecto: Sálvese quien pueda.

En los poco más de 60 minutos que ha durado el episodio, los dos presentadores y sus invitadas han tocado diversos temas, entre ellos, la reciente mayoría de edad que ha alcanzado la princesa Leonor. En concreto, lo ha hecho Belén Esteban, cuando la entrevista estaba a punto de llegar a su fin.

"Estoy muy contenta y lo siento para la gente que no piensa como yo", ha comenzado a decir la madrileña. "Me he emocionado viendo a la princesa Leonor con sus 18 años", ha proseguido. Aunque la presentadora le hubiera introducido algún cambio a su celebración.

"Yo soy muy española", ha aclarado, "pero yo, en vez del himno de España, le hubiera puesto una canción de reguetón. Entonces, los presentadores se han reído y ambos han coincidido en su propuesta: "un Rosalía", han dicho.

Un final alternativo para 'Sálvame'

Este detalle lo han comentado al final del programa. Durante el mismo, las dos invitadas han hablado de distintos temas. Entre ellos, la importancia que ha tenido Sálvame en sus respectivas vidas. Esteban ha opinado que el programa "tendría que haber salido por la puerta grande", después de los 14 años que tuvo de duración.

Y la quinqui, Mariang Maturana, les ha comentado cuál es el final que a ella le hubiera gustado para el programa. "Una salida, como si fuese una cabalgata de los Reyes Magos, cada uno en una carroza hasta la Castellana, en las oficinas de Netflix". "Pues, mira, qué buena idea", ha asegurado Esteban, que le ha seguido un "me encanta" de su compañera Patiño.