Belén Esteban reconoce lo traumático que ha sido el final de 'Sálvame' y que está recibiendo ayuda

El final de Sálvame, tras 14 años en antena, ha sido vivido por millones de espectadores con verdadero disgusto. Pero no solo para los cientos de miles de seguidores del programa de Telecinco ha sido un drama; sus presentadores y colaboradores también tuvieron que ir haciéndose a la idea de que ya no volverán a pisar el plató que durante años fue su casa.

Una de las más afectadas por la cancelación fue Belén Esteban que, durante las últimas semanas del programa, lamentó lo precipitado del final y, muy emocionada, protagonizó su último Polideluxe e hizo repaso de su vida como colaboradora del espacio de La Fábrica de la Tele.

Primera invitada de Carlota Corredera

Desde el pasado día 23, último día de programa, 'La Esteban' no había vuelto a aparecer públicamente hasta este pasado sábado, cuando se convirtió sin querer en protagonista de La velada del año, la noche de boxeo que organiza Ibai Llanos.

Este miércoles, además ha dado su primera entrevista. Ha sido en el estreno de Superlativas, el podcast que dirige y presenta su amiga y compañera Carlota Corredera.

Durante la charla con la periodista viguesa, Belén Esteban, como no podía ser de otra manera, ha hablado del final de "su programa" y ha reconocido lo mal que lo pasó en las últimas semanas de retransmisión y que ahora está "muy tranquila" y está muy bien.

"Ha sido el programa de mi vida y creo que va a ser muy difícil encontrar un programa como Sálvame. Pero el último mes era mucho estrés, yo veía a directores, guionistas, a los redactores...", explicaba sobre su situación actual.

"Yo estoy yendo a un psicólogo para que me ayude con mis emociones. porque yo soy una tía muy emocional, soy diabética... Y es verdad que este último mes lo he pasado un poco mal y me está ayudando a gestionarlo", admitía la popular colaboradora.

Esta no es la primera vez que la celebrity habla sobre salud mental pues ya reconoció en el pasado que acudir a terapia le había salvado la vida cuando se fracturó la tibia y el peroné en un accidente en plena emisión del programa.

Asegura Belén Esteban que ahora lo que quiere es descansar un poco de la tele. Eso sí, antes de tomarse unas largas vacaciones, 'La princesa del pueblo' tiene que hacer frente al compromiso profesional que tiene con Netflix: un reality en el que participa junto a otros siete colaboradores del cancelado programa de Telecinco. "Estoy superilusionada. Parece que tengo 15 años", ha dicho sobre este proyecto sin querer desvelar nada más.