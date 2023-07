Belén Esteban deja bien claro a qué partidos NO va a votar

Belén Esteban ha dejado claro, pero sin decirlo expresamente, a qué partidos no va a votar en las elecciones del 23 de julio.

En una entrevista en Superlativas, el podcast de Carlota Corredera, Esteban ha dejado caer que está "un poco indecisa" porque no le gusta "que se junten varios partidos".

"Vamos, que te gusta un partido pero no te gusta con quién a va ir en coalición", ha querido ahondar Corredera. Y Esteban ha confirmado: "Totalmente. Y estoy muy indecisa. A lo mejor este año el voto que siempre he hecho no va a ser".

"Yo hay con partidos políticos, no voy a decir nombres, pero no estoy nada de acuerdo con ellos", ha proseguido la televisiva, que ha afirmado que "en vez de para alante vamos para atrás y lo que hay que ir es para alante".

Además, ha señalado que con algo que iba a decir "toda España" iba a saber a qué partido se refiere: "Yo tengo muchos amigos, tengo gente muy cercana, amigos, que son como hermanos, que han luchado mucho por tener unos derechos y yo lo que no voy hacer a ellos, que han sufrido tanto, meter a un partido político a medias con otro que puedan gobernar y en vez de ir para alante ir para atrás".

Ante eso, Corredera ha asegurado: "Ahora mismo están todos los asesores de todos los políticos temblando porque a ver a quién va a votar Belén Esteban".

Aunque ella no lo ha dicho expresamente, son amplia mayoría los que en Twitter ven claro que la televisiva se refería a Vox y, por extensión, al PP.