Fabiola Martínez se sincera sobre las posibles infidelidades de Bertín Osborne

Hace unos días, la concursante de Operación Triunfo 2006 Encarna Navarro confesaba en Telecinco haber mantenido una relación amistosa con Bertín Osborne durante 15 años en los que ambos mantuvieron "algún encuentro íntimo". Ahora, Lecturas ha entrevistado a la que, en aquel momento, era la mujer del presentador de Mi casa es la tuya, Fabiola Martínez, y le ha preguntado acerca de estas informaciones.

La modelo lleva separada del cantante desde el pasado 2021, cuando pusieron fin a una relación de dos décadas. "Pienso en mis hijos y pienso en las hijas de Bertín y entiendo que para ellos no debe ser algo agradable", se sincera Martínez con Lecturas.

En cuanto a ella, la situación es distinta. "Si yo estuviera enamorada todavía y me enterara de que me ha podido poner los cuernos durante nuestro matrimonio, me dolería muchísimo", ha confesado. De hecho, ha compartido con la publicación cómo fue el momento de su separación del cantante.

"Cuando Bertín dijo que nunca había estado enamorado se me abrieron las carnes", ha apuntado, en declaraciones recogidas por Lecturas, que ha publicado la entrevista completa en su número impreso de este miércoles.

La modelo también ha hablado acerca de cómo vivió ella su separación. A pesar de que fue "una relación que no era fácil por la edad y por la profesión de él", ha comenzado a contar, "yo intentaba que fuese equilibrada", reconoce.

"Me daba paz saber que yo estaba poniendo todo de mi parte para tener una relación bonita, respetuosa...", ha asegurado.