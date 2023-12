Cher pide la tutela de su hijo por "problemas graves de salud mental y abuso de sustancias"

Cher ha solicitado la tutela de su hijo, Elijah Blue Allman, de 47 años, según ha informado la revista People. La diva ha alegado ante el Tribunal Superior de Los Ángeles que Elijah es "sustancialmente incapaz de administrar sus recursos financieros" dado que padece "problemas graves de salud mental y abuso de sustancias".

Asimismo, en el mismo documento que han entregado a las autoridades, expone que la exesposa de Allman, Marieangela King, no resulta "apta" para esta tarea porque "su tumultuosa relación ha estado marcada por un ciclo de adicción a las drogas y crisis de salud mental".

El mismo texto recoge que este fideicomiso debe realizarse antes de que acabe el año porque "necesita urgentemente un curador". "Elijah tiene derecho a distribuciones periódicas de su compañía", prosigue el documento.

Sin embargo, "dados sus continuos problemas de salud mental y abuso de sustancias, a [la cantante Cher] le preocupa que cualquier fondo distribuido a Elijah se gaste inmediatamente en drogas dejando a Elijah sin activos para mantenerse a sí mismo y poniendo en riesgo la vida de Elijah", prosigue el texto presentado al Tribunal Superior.

La diva también ha dejado constancia en el escrito que "ha trabajado incansablemente" para que su hijo reciba "tratamiento y le brinda la ayuda que necesita". "[Cher] ama inmensamente a Elijah y siempre ha actuado teniendo en cuenta sus mejores intereses", continúa el texto y añade que ha sido "incapaz de discutir sus preferencias con respecto al nombramiento de un tutor temporal" dados sus "actuales problemas físicos y mentales".

Una acusación de secuestro

No es la primera vez que alguno de los aspectos de la relación de Cher y su hijo son noticia. La cantante fue acusada por la expareja de Allman en noviembre del año pasado de haber contratado a cuatro hombres para secuestrar a Elijah.

El supuesto suceso tuvo lugar en un hotel de Nueva York en el que se encontraban tanto King como Allman. La pareja, según alegó Marieangela King, se había propuesto arreglar su matrimonio, después de que la madre de Allman le hubiera solicitado a King que dejara el domicilio que el matrimonio compartía.

Pero cuatro hombres, según narró la expesposa de Allman, irrumpieron en la habitación del hotel. Ante las acusaciones, la cantante de Believe aseguró a People que se trataba de un "rumor" que "no era cierto" y no hizo ningún comentario más al respecto.