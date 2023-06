Cristina Pedroche se despide de 'Zapeando'

Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz están a punto de ser padres por primera vez y dar la bienvenida a su hija y no esconden su emoción. En el caso de la presentadora, ha seguido con su ritmo de trabajo durante todo el embarazo, pero ella misma ha confirmado que es momento de empezar a despedirse de la tele.

Ante las preguntas de sus seguidores, Pedroche ha revelado sus planes: "Me queda solo esta semana en Zapeando, estaré martes y miércoles, y ya me quedaré en casa tranquila las últimas semanas (si es que la beba quiere). Así que este miércoles será el último día".

Pedroche tiene previsto dar a luz en junio y, como reveló hace unos días, el nombre de su hija está decidido desde hace meses pero no quiere compartirlo por una razón de peso. "Luego nace, ves otra cara y dices 'no tiene cara de...", explicó, como recogió Divinity. A pesar de ese posible escenario, la pareja no tiene un plan B por si el nombre que han escogido no les termina convenciendo.

Además, la presentadora ha dejado claro que no tiene miedo al parto y que quiere optar por el "hipnoparto". "Nadie te hipnotiza. El hipnoparto simplemente es controlar tu respiración y hacer mucha meditación, que es lo que ya suelo hacer. Estar tranquila", quiso aclarar Pedroche cuando lo reveló en un programa de Zapeando.

"Lo primero que tienes que hacer es decirte afirmaciones. No puedes hablarte en negativo, tienes que hablarte en positivo todo el rato. Para mí no son contracciones lo que voy a tener, van a ser olas uterinas. Y la ola la cojo, luego la surfeo y ahí la naturaleza me deja unos minutos para yo estar tranquila, relajarme y luego otra ola", contó la presentadora sobre esta técnica.