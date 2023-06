Cristina Pedroche tiene una razón de peso para no desvelar el nombre de su hija

La presentadora Cristina Pedroche se encuentra en la recta final de su embarazo. Se espera que dé a luz en julio a una niña, como desvelaron ya hace tiempo ella y su pareja, el chef Dabiz Muñoz.

De lo que no hay pistas es del nombre que tendrá la criatura, a pesar de que lo tienen decidido. Ya en mayo, en un evento, confirmó a los periodistas presentes que "está decidido hace mucho meses", pero que no lo va a hacer público hasta el nacimiento.

"Luego nace, ves otra cara y dices 'no tiene cara de...", explicó, como recogió Divinity. A pesar de ese posible escenario, la pareja no tiene un plan B por si el nombre que han escogido no les termina convenciendo.

Más allá del nombre, la colaboradora de Zapeando ha dejado claro que respetará la privacidad de su hija y no la expondrá en redes sociales. No mostrará su rostro, como mucho "algún piecito".

Por ahora, encara sus últimos días en el programa antes de descansar unos días, si la niña se lo permite, antes de convertirse en madre. Como se puede comprobar en su último Instagram, energía no le falta.