Cristina Pedroche muestra la realidad de la lactancia con hojas de col en el pecho

La presentadora Cristina Pedroche, que fue madre hace unos días de la pequeña Laia, se ha sincerado con sus seguidores acerca de la realidad de la lactancia y cómo se le está haciendo más cuesta arriba de lo que se imaginaba, aunque ahora ve "la luz al final del túnel".

"Lactancia. Qué bonito me sonabas cuando estaba embarazada, qué 'fácil' parecía habiendo leído, estudiado y consultado tantos libros y manuales, incluso tuve sesión con @albapadibclc [la consultora de lactancia Alba Padró] para aclarar dudas antes de que Laia naciera", cuenta en una extensa publicación junto a unas fotografías en las que aparece con hojas de col cubriendo sus pechos.

"Parecía que lo tenía controlado, pero no. Cuando nació se enganchó perfectamente pero claro yo no prestaba mucha atención al agarre, solo me interesaba que mamara y me daba igual cómo, no pensaba que ese dolor que estaba sintiendo podría darme problemas y en seguida me salieron dos grietas, una en cada teta", relata.

Aquello hizo que terminara afrontando las tomas "con miedo, dolor, lágrimas, dudas de si podría con ello, si tirar la toalla...", una situación que está superando gracias a Padró.

"La labor que hacen por las mujeres y la lactancia es digna de reconocimiento. De verdad, GRACIAS", agrega.

Como explicó Alba Padró en su cuenta de Facebook, aplicar hojas de col en el pecho puede ayudar para la ingurgitación: "Proporcionan un frío agradable, en su justa medida y sin causar más daños".

"Las hojas de col, ya sean a temperatura ambiente o frías son agradables y proporcionan un efecto antiinflamatorio", resaltó la experta en lactancia. "Tan solo hay que lavar las hojas, colocarlas en el pecho y dejar que se 'cuezan' y proceder a cambiarlas", añadió.