Críticas a Jamie Lee Curtis por mostrar su apoyo a Israel con una foto de niños palestinos

El ataque de Hamás sobre Israel no solo ha dejado en shock a Israel que ha iniciado una violenta ofensiva contra la franja de Gaza, sino que ha provocado multitud de reacciones de autoridades, políticos y rostros conocidos.

Entre ellos, el de la actriz Jamie Lee Curtis, que este fin de semana no ha dudado en publicar varios mensajes de apoyo a Israel. Una de esas publicaciones era una foto de The New York Times en la que aparecían varios niños mirando al suelo con miedo que la intérprete acompañó de la frase "El terror de los cielos" y una bandera de Israel.

La realidad es que los niños de la imagen son niños palestinos de Gaza y no israelíes, motivo por el cual la Jamie Lee Curtis ha recibido una oleada de críticas que la acusan de no informarse antes de compartir su opinión sobre el conflicto y de blanquear a Israel.

Ante las críticas y al darse cuenta del error, la actriz eliminó la publicación de su cuenta de Instagram.