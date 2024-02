Eduardo Noriega cuenta su accidente en la M-30: "Salí despedido de la moto"

El actor Eduardo Noriega, conocido por Tesis, Abre los ojos o El espinazo del diablo, ha compartido con sus seguidores el susto que se llevó hace unos días al sufrir un accidente de tráfico en la M-30 de Madrid.

"Un coche me embistió por detrás y salí despedido de la moto hacia delante. Por suerte, aparte del susto tremendo, solo fueron policontusiones y algunos puntos", ha relatado en su cuenta de Instagram, junto a una imagen en el hospital en la que hace el gesto del pulgar hacia arriba.

"Así que aunque me sienta apaleado y me mueva como un viejuco artrósico, no es nada que un buen reposo y unos mimos no puedan sanar", ha agregado el intérprete, de 50 años.

En su publicación, Noriega ha dado las gracias tanto a los bomberos, como a la policía y el Samur, así como al "personal de Urgencias del Hospital Universitario de La Princesa, de Trauma, Cirugía y Radiología, por su atención y profesionalidad".

"Gracias a todos por vuestro interés y deseos de mejora", ha subrayado.