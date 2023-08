El ansiado y generoso posado de verano de Ana Obregón con su hija-nieta 

Ha tardado, pero al final ha llegado: la actriz, presentadora, productora y bióloga por fin ha posado para su revista de cabecera desde su casa de Mallorca, El Manantial, y en bañador.

Portada de la revista '¡Hola!'. ¡HOLA!

Ahora bien, las 12 páginas de este rosado reportaje tienen otra protagonista: Ana Sandra, su hija adoptiva y genéticamente su nieta. La bebé, que el 20 de abril cumplirá cuatro meses, aparece en siete de las catorce fotografías de la exclusiva; en casi todas, en brazos de su madre que afirma que ha vivido estos cinco años pasados en el infierno y ahora "cada vez que tengo a Anita abrazada, siento como si abrazara un trocito de cielo".

Las fotos se acompañan de una larga conversación con la presentadora en la que, además de hablar del especial y bonito momento que vive desde que nació Ana Sandra, responde a las polémicas que ha generado la maternidad por vientre de alquiler y la adopción de su nieta.

Aquí las frases más destacadas de la entrevista:

"Ella es lo que ha dado sentido a mi vida en estos tres años: luchar cada día por tener a Anita conmigo"

"A todo el mundo le va a encantar ver en este reportaje a esta niña tan feliz, tan bien cuidadita, tan contenta, que tiene todo lo que necesita"

"Lo escribió delante de su padre y de mí: 'En caso de que yo no esté, quiero que utilicéis las muestras que están en Nueva York para tener una hija en este mundo"

"Mi niña tiene su pasaporte americano, que me lo han dado en Estados Unidos, sin ningún problema, en la Corte, en un juzgado, donde consta que yo soy la mamá adoptiva, pero genéticamente soy su abuela"

"Y nuestro Bertín, con 70, que va a ser papá y abuelo a la vez. Pues me parece genial, ¿quién soy yo para juzgar nada? (...) Es que yo flipo, de verdad que flipo. Qué machismo más enorme"

"Me gusta presumir de mi niña, como a cualquier madre o abuela. Y siempre me guiaré en este sentido, con cuidado, responsabilidad y amor hacia ella"

"¿Tú crees que esta decisión no la he meditado? Perdona, pero soy una mujer que tiene dos carreras: Biológicas y Dirección de Empresas. Todo está pensado desde el minuto uno"

"Que él (Alessandro Lequio) tome la decisión de no ver a Anita, pues que no la vea, no me importa, sus motivos tendrá, yo ahí no entro. Pero sé que cuando la vea se va a derretir"