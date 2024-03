El nombre de Gianluca Vacchi sale en la polémica lista de la que habla toda Italia 

La Guardia di Finanza italiana, que es el cuerpo de las fuerzas del país que depende del Ministerio de Economía y Finanzas, ha pedido once millones de euros por una presunta evasión de impuestos a un grupo de nueve influencers y creadores de contenido en la red, según recogen medios italianos como Corriere di Bologna.

Entre esas nueve figuras se encuentra el empresario Gianluca Vacchi, así como Giulia Ottorini, Luis Sal y Eleonora Bertoli, que son también populares en las redes sociales. En una investigación, que según el ya citado medio, comenzó con el objetivo de conocer su actividad empresarial, no la social.

Las autoridades han llevado a cabo este control comparado las declaraciones fiscales de los creadores de contenido con las tarifas que pagan las empresas que se especializan en marketing en línea, una cantidad que, según Corriere de Bologna, asciende hasta los 80.000 euros.

En el caso concreto de Vacchi, las autoridades le han pedido alrededor de siete millones de euros. Pero el ya mencionado medio asegura que ya los ha pagado. Mientras que en el caso de Sal la cantidad es algo más pequeña: alrededor de los dos millones.

El abogado de Vacchi, Gino Bottiglioni, ha apuntado a través de una nota que ha difundido el medio italiano que en el caso de su defendido, "como resultado de una auditoría fiscal realizada por la Guardia di Finanza en relación con su actividad artística profesional para los períodos impositivos 2017-2019, el impuesto más alto comprobado por los inspectores asciende aproximadamente a 6.000 euros y no se refiere a ingresos ocultos sino a costes cuya deducibilidad total ha sido cuestionada".

Y añade: "No se ha notificado nada más por parte de las autoridades competentes con referencia a lo publicado, por lo que debe considerarse infundado".

Por su parte, Sal ha hecho una serie de declaraciones. Este, a través de unas historias que ha difundido en su perfil de Instagram. "No soy un evasor: siempre lo he declarado todo, siempre he pagado todos los impuestos, a menudo por adelantado, a crédito. Se está llevando a cabo una investigación, son controles normales que se llevan a cabo".

"Afortunadamente, cuento con profesionales que se encargan de declarar las cosas correctamente desde hace años. Y veremos cómo termina. Mientras tanto, lamento que se escriba 'Luis Sal evasor', 'influencers que no pagan impuestos..' es un poco desagradable .Incluso yo, si me viera ahora mismo en la calle, me daría una bofetada. Así que si me ves en la calle, por favor no me pegues".