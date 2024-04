Fedez habla por primera vez de los motivos de su separación de la 'influencer' Chiara Ferragni

En febrero se ponía fin a los rumores. Tras semanas de estos, la prensa italiana adelantaba la separación de la influencer Chiara Ferragni y el rapero Fedez. Ambos, que tienen millones de seguidores en sus respectivos perfiles en redes sociales, cuentan con una fama mundial. Ahora, el músico ha compartido algunos detalles de esta separación.

Lo ha hecho en una entrevista que ha concedido a Belve de Rai2, un programa italiano conducido por la presentadora Francesca Fagnani. Durante el mismo, Fedez no ha llegado a profundizar en el motivo exacto, pero sí ha asegurado que "han sido tres años muy complicados" en los cuales tanto él como Ferragni han "pasado muchos momentos difíciles". "Lamentablemente no aguantamos", ha añadido.

En estos meses, se ha especulado con la posibilidad de que el motivo de su ruptura radicara en la estafa de la que fue acusada la influencer. "No es la razón por la que rompimos", ha aclarado. Aunque esta no ha sido la única especulación que ha desmentido el rapero. También ha hablado de las posibles infidelidades de las que se han hablado también en los últimos meses.

"Me hace reír", le ha asegurado Fedez a Fagnani. "Hasta que me casé, decían que era gay. Y, cuando me separo, me gustan las mujeres", ha proseguido antes de reconocer que le "sorprende la ligereza con la que se habla del tema". "Hay rumores de que he estado con una chica pero, ¿con qué ligereza se le llama rompehogares?", ha añadido.

En cualquier caso, ha defendido a la madre de sus hijos. Le ha indicado a la periodista que "todo el mundo pensaba" que acudiría a su programa "a criticar a mi mujer". Pero "no es el caso", ha sentenciado. "Ella es la madre de mis hijos y siempre seguirá siendo la mujer más importante de mi vida, pase lo que pase", ha apostillado.

Asimismo, el rapero ha revelado que el motivo por el que los pequeños han dejado de aparecer en las redes sociales de su progenitora. Y este radica en una petición que él mismo le ha hecho a Ferragni, con el fin de resguardarlos de la tormenta mediática que ha sido la separación de sus padres.

Es algo en lo que ambos están de acuerdo. Así lo aseguró ella en una entrevista que concedió en febrero, apenas unos días antes de que se anunciara su separación. Entonces, aseguró "que la prioridad es proteger a la familia y a los niños".

Así respondía al periodista cuando le preguntaba que a qué "cosas" se refería cuando decía que "en ciertas situaciones de caos extremo, las cosas es mejor mantenerlas dentro de la pareja", tras una cuestión en la que le planteaban por qué ella y Fedez no habían pasado juntos el fin de semana previo a la entrevista.

En ese sentido, apuntó que, a su modo de entender, "más que dar explicaciones, es más importante hacer lo que creo que es correcto: mantener los problemas dentro de los muros familiares".