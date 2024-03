Halle Berry habla de su experiencia con el sexo en la menopausia: "Sentía como si tuviera hojas de afeitar en la vagina"

Halle Berry se ha unido a otras actrices, como Naomi Wats y Gwyneth Paltrow, y ha decidido con su testimonio derribar estigmas sobre la menopausia —además de convertirse en empresarias de ese sector—.

Berry, de 57 años, y la primera dama estadounidense, Jill Biden, fueron el pasado lunes las invitadas al evento A Day of Unreasonable para hablar sobre la salud de la mujer.

El discurso de la oscarizada intérprete ha generado numerosos titulares pues, sin tapujos ni prejuicios, contó su experiencia con la menopausia y cómo está llegó en uno de los momentos de su vida con más actividad sexual.

“En primer lugar, mi ego me dijo que me la iba a saltar", confesó Berry. "Estoy en excelente forma. Estoy saludable... Eso hace que uno piense: 'Oh, puedo soportar la menopausia. Voy a comer bien, hacer ejercicio y me voy a saltar todo eso". Pero no, no pudo evitarlo.

Además, en ese momento conoció al hombre de sus "sueños" —desde 2020 es pareja del músico Van Hunt— y nada que tuviese que ver con la menopausia se le pasaba por la cabeza. Tenían sexo, con frecuencia, y todo era "genial". Hasta que un día algo pasó: "Me despierto por la mañana, voy al baño y ¿adivinen qué? Siento como si tuviera hojas de afeitar en la vagina".

La actriz decidió acudir al médico y le dio un diagnóstico: "Tienes el peor caso de herpes que jamás haya visto". Tras hacerse las pruebas pertinentes descubrieron que ni ella ni su chico tenían herpes.

“Después me di cuenta de que es un síntoma de la perimenopausia”, se debía a la sequedad vaginal que suele aparecer en esa etapa.

Halle Berry aprovechó el escenario para lanzar un claro mensaje: “Hay que cambiar la forma en que las mujeres y los hombres perciben a las mujeres durante esta etapa y cómo se sienten con esto —que solía ser una palabrita sucia—: la menopausia, la perimenopausia... Esta sala tiene que cambiar eso, no puede ser sólo la historia pesimista. Esta es una época gloriosa de la vida”.