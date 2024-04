Hannah Waddingham, aplaudida por su contestación a un fotógrafo: "Nunca le dirías eso a un hombre"

La actriz Hannah Waddingham, conocida por sus papeles en Juego de Tronos o Ted Lasso, ha sido ampliamente aplaudida en redes por lo que le contestó a un fotógrafo en los premios Oliver, celebrados en Londres este domingo.

La intérprete, de 49 años, posó en unas escaleras para los reporteros gráficos que cubrían la alfombra roja. Al parecer, uno de ellos le pidió que enseñara pierna.

"¡Oh, Dios mío! Nunca le dirías eso a un hombre, amigo", contestó Waddingham. "No seas un idiota", remarcó la actriz, que señaló que se iría si seguían en esa línea.

"No me digas 'enseña pierna'. No", recalcó la actriz mientras se marchaba.

Hace un mes su nombre también saltó a los titulares, pero por un motivo mucho más agradable. Waddingham asistió a los Premios SAG con un bolso de cartón que se hizo viral: se lo había confeccionado su hija, de nueve años.

En él se podía leer la palabra 'Epic'. Igual que su madre.