Shakira habla sobre el feminismo tras 'Barbie' y desata la polémica: "Nos complementamos y eso no debe perderse"

Tras el lanzamiento del que es su primer disco en siete años, Las mujeres ya no lloran, Shakira no deja de copar titulares. Bien por las canciones que supuestamente hablan de su ruptura con Gerard Piqué o por las entrevistas que está dando estos días.

Precisamente la última, con la revista Allure, ha generado todo un revuelo por el posicionamiento de la colombiana sobre el feminismo a raíz de la película Barbie, la que asegura haber visto con sus hijos Milan, de 11 años, y Sasha, de 9, y con la que parece no haber congeniado especialmente.

"Mis hijos la odiaron absolutamente. Sintieron que era castrador. Y estoy de acuerdo, hasta cierto punto. Estoy criando a dos niños. Quiero que ellos también se sientan poderosos respetando a las mujeres", ha empezado diciendo a la publicación.

Según la cantante, le gusta "la cultura pop cuando intenta empoderar a las mujeres sin privar a los hombres de su posibilidad de ser hombres, de proteger y proveer también".

"Creo en darle a las mujeres todas las herramientas y la confianza de que podemos hacerlo todo sin perder nuestra esencia, sin perder nuestra feminidad. Creo que los hombres tienen un propósito en la sociedad y las mujeres también tienen otro propósito. Nos complementamos y eso no debe perderse", ha señalado.

Tras esto, el periodista le preguntó si no cree que, aunque las mujeres puedan soportar el doble de carga, no tienen por qué hacerlo y ella señaló: "¿Por qué no compartir la carga con personas que merecen llevarla, que también tienen el deber de llevarla?".

A lo largo de la entrevista, la intérprete de temas como Te felicito ha asegurado que "crear este álbum ha sido una transformación en la que he renacido como mujer". "Me he reconstruido a mí misma de la manera que considero apropiada. Nadie me dice cómo o cuándo llorar, nadie me dice cómo criar a mis hijos, nadie me dice cómo convertirme en una mejor versión de mí misma. Eso lo decido yo", ha enfatizado.

A pesar de esto, las palabras de la cantante sobre la cinta de Greta Gerwig —la más taquillera de 2024 con 1.400 millones de dólares recaudados—, que se ha convertido en toda una referencia feminista por criticar el rol de las mujeres en la sociedad patriarcal, han generado un gran revuelo en redes sociales.