Investigan una posible violación de la intimidad de Kate Middleton durante su ingreso hospitalario

Tras semanas de especulaciones, de desconocimiento acerca del estado de salud de Kate Middleton, se ha emprendido una investigación, dadas las últimas acusaciones que ha habido de una posible violación de la confidencialidad en lo que al tratamiento de la princesa de Gales respecta.

Así lo ha adelantado el rotativo británico The Mirror, que ha detallado que fue durante el mes de enero, y han difundido también la BBC y el diario The Times. El primero de los tres medios ha señalado que, al menos, uno de los miembros del personal del hospital "fue sorprendido" intentando acceder a las anotaciones de la princesa.

La cadena británica ha informado que la Oficina del Comisario de Información (ICO), un organismo público dependiente del Parlamento de Reino Unido cuya labor es la defensa del derecho a la información de interés público, ha confirmado que recibió un "informe de infracción" y que está realizando investigaciones.

Por su parte, The Mirror ha compartido el testimonio de una fuente, cuyo nombre no ha revelado, que explica que se trata de "una violación de seguridad importante e increíblemente perjudicial para el hospital, dada su reputación intachable de tratar a miembros de la familia real".

"Los altos jefes del hospital se pusieron en contacto con el Palacio de Kensington inmediatamente después de que se les informara del incidente y aseguraron que se llevaría a cabo una investigación completa", ha continuado la misma fuente.

Asegura que "todo el personal médico ha quedado completamente conmocionado y angustiado por las acusaciones". "Estaban muy afectados porque un compañero de confianza pudiera haber sido responsable de tal abuso de confianza y ética", ha concluido.

Por otro lado, tanto la BBC como The Times han asegurado que desde el Palacio de Kensington, un portavoz ha apuntado que se trata de "un asunto de The London Clinic" y no han realizado más comentarios al respecto. A diferencia de la clínica que, en declaraciones difundidas por The Times, han precisado que "todos" sus pacientes "sin importar su estado, merecen total privacidad y confidencialidad con respecto a su información médica".