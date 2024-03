Irene Villa se casa en septiembre: estos son los detalles del enlace

Este miércoles, en una entrevista para ¡Hola! la deportista y periodista Irene Villa ha anunciado que se va a casar. Lo va a hacer con su actual pareja, David Serrato, y este mismo año.

En concreto, el 21 de septiembre. Todo ello en una ceremonia que ha asegurado que va a ser "íntima" y no será religiosa, pero que cuenta con el beneplácito del padre Ángel.

Así lo ha contado durante la ya mencionada entrevista. Durante la misma ha narrado que "todo el mundo" le pregunta "qué necesidad tengo de casarme y yo contesto que ninguna, porque, además, cada uno va a vivir en su casa. Pero, como yo lo celebro todo, me apetece casarme", comenta.

Otro de los detalles que ha revelado es el lugar que han escogido para esta fecha tan señalada: el monasterio de Santa María de la Vid, un enclave que ha catalogado como "muy mágico". Y que acogerá este enlace que la periodista espera que sea "bastante íntima".

Estima que haya 150 invitados "y unos 40 van a ser niños, porque quiero que haya muchos", ha detallado. Asimismo, ha confirmado que sus propios hijos tendrán un papel especial. De hecho, son el motivo por el que la pareja ha decidido formalizar la relación.

"David me dijo, con lágrimas en los ojos, que quería formalizar nuestra situación por mis hijos", ha confesado. "Me dijo que le he dado una familia con ellos y con la niña que vive conmigo a veces, que es la hija de la chica que me ayuda en casa. Ahí ya me puse a llorar. ¡Como para no hacerlo! Fue muy emocionante", ha reconocido.

La deportista ya contrajo matrimonio hace años. Lo hizo con el extenista Juan Pablo Lauro, el padre de sus tres hijos. Y en julio del pasado 2023 ya hizo una celebración con su actual pareja, David Serrato, en la que simularon un enlace.

La pareja lleva prometida desde el pasado 5 de mayo, que fue precisamente el día en el que el padre Ángel les dio su bendición.