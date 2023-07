Ismael Serrano sorprende a muchos al publicar estos tuits sobre la boda de Tamara Falcó

El cantante Ismael Serrano ha sido uno de los últimos rostros conocidos que han entrado en su perfil de Twitter y se han pronunciado sobre la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva.

Al igual que ha hecho Damián Mollá, Barrancas en El Hormiguero, el artista ha publicado varios mensajes en claro tono de broma sobre el evento que ha copado todas las portadas en las últimas horas.

"Qué bien lo pasamos en la boda de Támara e Iñigo", ha señalado en un primer tuit, antes de reconocer que "es bromi". "Sólo me contrataron para hacer un par de temas. Nos trataron muy bien. Comimos con el servicio un bocata buenísimo de tortilla francesa y una cerveza caliente (yonquilata)", ha ironizado.

Ismael Serrano ha continuado, asegurando que la gente era "majísima" y que le "comentaron lo educado que soy y lo bien que me expreso para ser rojo". "Un señor me metió un billete en el bolsillo de la americana (me pidieron que no me la quitara en ningún momento) y me dio una sonora palmada en la mejilla al grito de “¡bote!”. Qué risa", ha apuntado.

El artista madrileño también ha ironizado con que les pidieron que "no habláramos con nadie y que saliéramos discretamente por detrás". "En la puerta un señor nos dijo que querían contratar a Andy Lucas pero que yo era más barato y que para lo que cobro que había salido muy bien", ha añadido.

Ismael Serrano ha terminado el hilo de Twitter defendiendo que "lo cierto es que nadie me escuchaba" y que mientras "cantaba la gente se abalanzaba sobre el buffet y comentaba lo guapos que estaban todos": "Qué manera de sudar, por cierto", ha sentenciado.