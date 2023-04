Karol G destapa el 'photoshop' que le han hecho en una portada: "Mi cuerpo no se ve así"

Al igual que le ocurrió a la actriz Inma Cuesta en su momento, ocho años después siguen produciéndose situaciones similares. Ahora es la cantante Karol G quien ha alzado la voz contra el uso excesivo del retoque en unas imágenes suyas para una revista.

La artista, conocida como La Bichota, ha recurrido a su cuenta de Instagram para explicar a sus seguidores que no se reconoce en la portada de GQ México que protagoniza.

"No sé ni por dónde empezar este mensaje… Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que NO me representa. Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural", defiende la cantante de TQG.

"Agradezco la revista oportunidad porque fui muy feliz cuando confirmaron que estaría ahí, pero a pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto no hicieron nada al respecto", agrega.

"Como si para verme bien necesitara de todos esos cambios", escribe la artista colombiana.

"Entiendo las repercusiones que puede tener esto, pero más allá de sentir que es una falta de respeto a mí, es a las mujeres que todos los días nos despertamos buscando sentirnos cómodas con nosotras mismas a pesar de los estereotipos de la sociedad", termina su alegato, que en 14 horas supera los cinco millones de likes.