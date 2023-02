La canción de Shakira y Karol G, 'TQG': sororidad contra los ex, Piqué y Anuel AA

Una semana después de la confirmación, la canción de Shakira y Karol G ya está aquí. Con puntualidad británica, las colombianas comunicaban a a través de las redes sociales que la canción y el videoclip, TQG ('Te Quedó Grande'), ya estaba disponible en todas las plataformas.

La canción, en la que Shakira y Karol G plasman sus últimos tropiezos amorosos, ha venido precedida de mucho hype, y no solo por los los dardos que ambas envían a sus exparejas: Gerard Piqué y Anuel AA.

En enero, 'La Bichota' -como también se conoce a Karol G- acudió a un partido de la NBA vistiendo una camiseta con el título de la primera canción de su nuevo disco. Lo hacía después del estreno de la Session 53 de Shakira y Bizarrap, lo que muchos interpretaron como una muestra de apoyo a la artista de Barranquillas. Un gesto que también sirvió para que se especulase con una colaboración entre ambas.

El 14 de febrero, Karol G confirmaba su colaboración con Shakira en una entrevista publicada por el diario New York Times, en la que además de confesar que había hecho realidad un sueño, revelaba lo que dijo Shakira después de escuchar una primera versión de 'TQG ('Te Quedó Grande')': "Ella dijo, "Dios mío, gracias. La letra explica perfectamente cómo me siento en este momento".

De hecho, horas antes del estreno de TQG ('Te Quedó Grande'), ya se habían filtrado algunas de las frases que Shakira y Karol G le dedican a sus exparejas en su primera colaboración: "Al menos conmigo, yo te mantenía bonito", canta la de Medellín a Anuel AA, mientras que la de Barranquillas volvería a hacer referencia a la monotonía a la que ya le dedicó una canción: "Tú buscando por fuera la comida. Yo diciendo que era monotonía. Y ahora quieres volver, ya lo suponía", le dice a Piqué.

Publicada ya la canción de Shakira y Karol G, los dardos de ambas a sus respectivas exparejas se suceden en cada frase de TQG, una balda de ritmo reguetonero en la que ambas se reparten las sentencias contra Piqué, Anuel AA y sus nuevas novias. "Te fuiste diciendo que me superaste, que conseguiste nueva novia. Lo que ella no sabe es que todavía me ves todas las historias", le dedica La Bichota a su exnovio.

Más sustancia siguen teniendo las frases que le envía Shakira a Piqué: "Verte con la nueva me dolió, pero ya estoy puesta pa’ lo mío. Lo que vivimos se me olvidó y eso es lo que te tiene ofendido", le lanza la de Barranquillas al exfutbolista en una primera intervención que remata: "Que hasta la vida me mejoró, juro que ya no eres bienvenido. Y lo que tu novia me tiró, eso no da rabia, yo me río".

Rentabilizar el despecho

Shakira ha sido todo un fenómeno y ha causado un gran revuelo mediático con su último tema: la sesión 53 junto a Bizarrap, que se posicionó como la canción en español más escuchada en Spotify y en la que se despacha a gusto contra su expareja, Gerard Piqué, y su nueva pareja Clara Chía.

No era la primera vez que Shakira hacía esto. Meses antes publicaba las canciones Te felicito y Monotonía, grabadas junto a Rauw Alejandro y Ozuna, respectivamente, y que también incluían mensajes interpretados como alusiones directas a su relación con el exfutoblista.

Karol G, por su parte, lanzó el año pasado su canción Mamii, una colaboración con Becky G calificada por los seguidores de la colombiana como un mensaje directo a su expareja.

En el nuevo álbum de Karol G, titulado Mañana será bonito y cuyo primer single es la canción con Shakira, también trabaja junto Finneas (hermano y colaborador de Billie Eilish), el jamaicano Sean Paul, el cantante de bachata Romeo Santos o el dominicano Angel Dior, entre otros.