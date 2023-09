La reacción de Ángel Martín a su polémica: "Te dije que iba a ser un cirio"

Ángel Martín se convirtió en protagonista este jueves y no precisamente para bien. El que fuera presentador de Sé lo que hicisteis fue duramente criticado por sus palabras sobre el feminismo y las relaciones entre hombres y mujeres.

En su informativo matinal diario empezó asegurando que "no todos los tíos son gilipollas ni todas las tías son imbéciles". "Tengo la sensación de que se está intentando generar una especie de III Guerra Mundial que acabará siendo hombres contra mujeres y me preocupa un poco", señaló.

"Hay hombres que son sacos de mierda, eso es algo que sabemos todos. Es indiscutible. Y, aunque no soy mujer, sospecho que estaremos de acuerdo que también hay tipas que mejor tenerlas lejitos", añadió.

Sus palabras levantaron todo un debate en Twitter, donde muchos se quejaron de que hablara de forma equidistante entre machismo y feminismo, cuando el feminismo busca la igualdad, precisamente en un momento en el que se están denunciando más agresiones a mujeres y víctimas de violencia de género, siete solo en el mes de septiembre.

Este viernes, también en su informativo diario, Martín no ha pasado por alto la polémica y, aunque no ha mandado unas disculpas ni ha rectificado, ha respondido en forma de sketch con un compañero. Antes de empezar su informativo, con el santoral como viene siendo habitual, aparece su compañero diciéndole: "Te vas a meter en otro cirio".

"¿Qué te dije ayer?", le replica. A lo que Martín responde: "Que no se iba a entender". El humorista enfatiza que no se entendió su mensaje. "Te juro que intentaba ser conciliador. Te lo juro por mi vida, que no intentaba quitar hierro", añade.

Ante esto, su amigo se acerca a revisar en su ordenador qué noticias va a leer en el informativo de hoy. "No hagas el informativo", le ordena. "He venido a las seis de la mañana, no lo hagas", le repite. Mientras que Martín sigue intentando justificarse con esta especie de conciencia, su amigo le insta a acabar el informativo como suele hacerlo, con un mensaje de cariño a su público.

"Mírame a los ojos. Te quiero muchísimo. A hacer cosas. Nos vemos el finde, bueno el finde no, nos vemos el lunes", acaba diciendo antes de seguir justificándose en una conversación con su compañero. "Te dije que iba a ser un cirio y fue un cirio", le recrimina.